Трамп пожалел деньги налогоплательщиков и выступил за «отечественные» БПЛА

Президент США Дональд Трамп, который находится на своем посту последние дни, подписал исполнительный указ, который имеет все шансы стать последним.

В данном документе, который опубликован на сайте Белого дома, говорится о недопустимости госзакупок беспилотных летательных аппаратов у России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которые названы политическими «противниками» США.

Также в список попали и другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые якобы угрожают национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

«Политикой Соединенных Штатов является предотвращение использования денег налогоплательщиков для закупок БПЛА, которые представляют собой неприемлемый риск и производятся или содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты производства иностранных противников США. Необходимо поощрять местное производство БПЛА», — сказано в указе.