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Военно-промышленный курьер

Трамп пожалел деньги налогоплательщиков и выступил за «отечественные» БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп, который находится на своем посту последние дни, подписал исполнительный указ, который имеет все шансы стать последним.

В данном документе, который опубликован на сайте Белого дома, говорится о недопустимости госзакупок беспилотных летательных аппаратов у России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которые названы политическими «противниками» США.

Также в список попали и другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые якобы угрожают национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

«Политикой Соединенных Штатов является предотвращение использования денег налогоплательщиков для закупок БПЛА, которые представляют собой неприемлемый риск и производятся или содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты производства иностранных противников США. Необходимо поощрять местное производство БПЛА», — сказано в указе.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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