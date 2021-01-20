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ЦАМТО

На Камчатке сформирован экипаж корвета "Проворный"

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Проворный
Российский сторожевой корабль (корвет) "Проворный" проекта 20385.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

ЦАМТО, 19 января. В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России сформирован экипаж корвета "Проворный", строящегося на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Военные моряки пройдут обучение в Объединенном центре ВМФ, где изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. После завершения курса теоретической подготовки экипаж будет проходить стажировку на однотипном корабле проекта 20385. По окончании учебы экипаж сдаст выпускные экзамены на допуск к управлению кораблем и примет новый корабль от завода-изготовителя.

Совместно с представителями военной промышленности будет проведен комплекс ходовых и опытных испытаний корабля, сдача курсовых задач и последующая государственная приемка корабля к дальнейшей эксплуатации на Тихоокеанском флоте.

Корвет проекта 20385 предназначен для патрулирования морской зоны, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, обеспечения противовоздушной обороны отрядов кораблей, пунктов базирования, а также для артиллерийской поддержки высадки и действий морского десанта. Разработчик проекта – ЦМКБ "Алмаз". Водоизмещение корабля – 2200 т, длина – 104 м, ширина – 13 м, скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 99 чел., сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г Владивосток).

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Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Проворный
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
ТОФ
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