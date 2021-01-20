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В Минобороны прошло совещание по вопросам совершенствования учебно-методической базы полигона Кольцово

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий во время проведения конкурса "Отличники войсковой разведки" на полигоне Кольцово в Новосибирской области.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЦАМТО, 19 января. В Министерстве обороны прошло совещание по вопросу совершенствования учебно-материальной базы полигона Кольцово и воздушно-десантного комплекса.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады начальника Новосибирского высшего военного командного училища и представителей Главного управления боевой подготовки ВС РФ о ходе работ по переоснащению и развитию полигона.

В рамках модернизации в соответствии с утвержденным планом ведутся работы по оборудованию войскового стрельбища, вододрома, автодрома, огневого городка, директрисы боевых машин, комплекса "тропа разведчика", внутриполигонных дорог, сетей связи, электрообеспечения и учебного корпуса.

По итогам совещания заместитель министра обороны поставил задачу ускорить работу по строительству учебного корпуса и оборудованию дорог на полигоне.

В 2020 году на базе полигона Кольцово в рамках проведения АрМИ-2020 проводился международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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