Минобороны Австралии приняло первый транспорт снабжения "Суплай"

ЦАМТО, 19 января. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о подписании акта приема-передачи построенного испанской компанией Navantia S.A. транспорта снабжения AOR A195 "Суплай" (Supply).

Документ был подписан после завершения Navantia работ по дооборудованию судна в Австралии. Судно прибыло на военно-морскую базу "Ист" в Сиднее, которая станет его портом приписки.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии по итогам тендера подписало с Navantia контракт на строительство двух транспортов снабжения в рамках проекта SEA-1654 Phase-3. Стоимость соглашения составила 642 млн. австр. долл. (477 млн. долл. США). Строительство кораблей выполняется в Испании на базе проекта 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия". Кроме того, с Navantia был подписан пятилетний контракт стоимостью 250 млн. австр. долл. на обслуживание кораблей, который будет выполняться подразделением Navantia Australia в Австралии.

В процессе строительства судов участвует большое количество австралийских субподрядчиков, включая Taylor Bros, SAGE Automation, Australian Maritime Technologies, Sofraco Engineering, Capability by Design, Communications Design & Management, Sypaq Systems, ASP Ship Management, Scaf-West и Onsite Rental Group.

Корабли предназначены для перевозки топлива, сухих грузов, воды, продовольствия, боеприпасов, оборудования и запасных частей для снабжения боевых кораблей в море. Кроме того, суда могут быть использованы для борьбы с загрязнением окружающей среды, материального обеспечения войск и поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи и оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Церемония резки стали для строительства головного судна, "Суплай", состоялась 19 июня 2017 года на предприятии испанской компании в Фене. Закладка киля была произведена в Ферроле 17 ноября 2017 года, спуск на воду состоялся 23 ноября 2018 года. Церемония резки стали для второго транспорта (A304) "Стэлуорт" прошла 4 апреля 2018 года, закладка киля состоялась 24 ноября 2018 года, спуск на воду – 30 августа 2019 года.

"Суплай" прибыл на военно-морскую базу "Стирлинг" в Западной Австралии 5 октября 2020 года для дооснащения различным специальным оборудованием, которое не могло быть установлено за границей по соображениям безопасности, включая комплект средств связи, систему боевого управления и т.д., а также проведения последующих испытаний. Как планируется, "Суплай" войдет в боевой состав австралийского флота в апреле 2021 года.

Второе судно планируется передать заказчику в 2021 году.

В составе ВМС Австралии два новых корабля должны заменить 18221-тонный транспорт снабжения OR-304 "Саксесс" (Success), снятый с вооружения в июне 2019 года, а также танкер O-266 "Сириус" (судно южнокорейской постройки, приобретенное в 2004 году).