Войти
РИА Новости

В России будут быстрее строить атомные подлодки

203
0
0
Рабочие в одном из цехов производственного объединения "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске
Рабочие в одном из цехов производственного объединения "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. "Севмаш" внедряет блочно-модульный метод строительства атомных подводных лодок, что позволит на 18 месяцев сократить строительство подлодок, а также повысить качество работ и уменьшить их трудоемкость, сообщила пресс-служба предприятия.

"На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на Севмаше блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", – говорится в распространенном сообщении.

Такая концепция была разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда ВМФ получит атомную подлодку "Казань".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Похожие новости
23.12.2020
Севмаш отметил 81 год со дня основания
28.07.2020
Российские подлодки строят с прицелом на гиперзвук и беспилотники
23.12.2019
"Севмаш" в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
11.12.2018
Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" вернутся с испытаний в конце декабря
01.08.2016
Судостроительное предприятие "Севмаш". Досье
21.12.2015
"Больше 15 лет на стапелях предприятия не было такого количества атомных подводных лодок, как сейчас"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 05:59
  • 16
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 20.01 04:57
  • 34
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 20.01 04:03
  • 27
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 20.01 02:04
  • 3
Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания
  • 20.01 01:02
  • 2
IBCS: Польша первая после США
  • 20.01 00:49
  • 1
Новый маскировочный комплект израильской армии
  • 20.01 00:17
  • 4
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 19.01 23:49
  • 32
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 19.01 23:28
  • 6
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 19.01 23:19
  • 24
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 19.01 22:40
  • 1
Запущенные в сентябре спутники "Гонец-М" приняты в эксплуатацию
  • 19.01 20:40
  • 2
Исчезнут ли 350 миллиардов рублей на прикладные научные исследования в никуда
  • 19.01 19:00
  • 2166
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 17:47
  • 2
В России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
  • 19.01 17:29
  • 1
The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев