В России будут быстрее строить атомные подлодки

Рабочие в одном из цехов производственного объединения "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске.

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. "Севмаш" внедряет блочно-модульный метод строительства атомных подводных лодок, что позволит на 18 месяцев сократить строительство подлодок, а также повысить качество работ и уменьшить их трудоемкость, сообщила пресс-служба предприятия.

"На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на Севмаше блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", – говорится в распространенном сообщении.

Такая концепция была разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.

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