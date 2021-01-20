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ТАСС

"Севмаш" сократит срок строительства атомных подлодок

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Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш"
Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Это станет возможно за счет применения нового блочно-модульного метода

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сократит срок строительства атомных подводных лодок за счет применения нового блочно-модульного метода. Об этом во вторник сообщила пресс-служба предприятия.

"Внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод позволит сократить стапельный период строительства АПЛ на 18 месяцев. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили на предприятии, новый метод разработан специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.

Главный технический руководитель по спецпроектам и вооружению проектно-конструкторского бюро "Севмаша" Александр Спиридонов сообщил, что предприятие также планирует "внедрение передовых систем автоматизированного проектирования на базе цифровых моделей, новых методов неразрушающего контроля, технологий изготовления конструкций корабля в "точной геометрии". Кроме того, в задачи "Севмаша" входит изменение процедуры гидравлических испытаний основного корпуса подводной лодки - перенос испытаний со стапеля на специализированный участок, а также организация параллельного изготовления технологических модулей атомных подводных лодок и функциональных модулей, насыщенных оборудованием, системами и кабельными трассами.

"Севмаш" является одним из крупнейших судостроительных предприятий России.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
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