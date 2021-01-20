"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы решили развивать военное направление атомной энергетики. Пока еще действующий президент Дональд Трамп подписал указ о разработке маломощных ядерных реакторов для вооруженных сил и исследования космоса. Впервые за полвека США воспользуются атомной энергией не только в ВМС. О том, зачем Вашингтону новые компактные реакторы, — в материале РИА Новости.

Резервный источник

В Вооруженных силах США атомными реакторами оснащены подводные лодки и авианосцы. Благодаря этому самые крупные вымпела американского флота могут находиться в море практически неограниченное время.

Ядерную энергию используют и ВМС других стран. Например, у французов на атомной тяге — авианосец "Шарль де Голль", у России — тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий". Однако в США атомоходов гораздо больше. И американцы на собираются останавливаться на достигнутом.

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower) Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb Sarten

"По указанию президента Трампа министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного реактора малой мощности. Подобные источники энергии незаменимы для исследования дальнего космоса, где невозможно применение солнечной энергии, а также в оборонной сфере", — сообщает пресс-служба Белого дома.

Для чего именно понадобились компактные ядерные реакторы, власти не уточняют. Эксперты портала defensenews.com считают, что речь идет о резервных источниках питания на армейских базах. Если на военном объекте пропадет электричество, реактор обеспечит энергией критически важное оборудование. Согласно тексту указа, испытания первого прототипа должны начаться в течение полугода — по мнению специалистов, на Невадском полигоне, одном из крупнейших в США.

Завоевать космос

Эксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден напоминает, что без ядерной энергии не обойтись в длительных полетах, в том числе пилотируемых, к Луне, Марсу и другим планетам. В перспективе — реакторы понадобятся для первых внеземных колоний. Некоторые специалисты считают, что новые технологии можно задействовать и на орбитальных оружейных платформах. В принципе, этот сценарий вполне укладывается в достаточно агрессивную доктрину Космических войск США, рассматривающую космос как потенциальное поле боя.

"Полагаю, американцам это нужно в первую очередь для космических целей, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас под словосочетанием "атомный реактор" подразумевают разные вещи. Во-первых, это устройство, работающее на основе цепной реакции деления урана со стержнями-замедлителями и регулировкой мощности. В России подобные установки уже созданы для изделий "Буревестник" и "Посейдон". Во-вторых — изотопные ядерные источники энергии, которые применяют на спутниках, радиобуях и метеостанциях. Они гораздо менее эффективны, но зато не так сильно фонят".

Эксперт напомнил, что в 1950-60-х и в США, и в СССР пытались разработать компактный ядерный реактор для самолетов. Однако от этих проектов отказались — ни один, даже самый большой самолет, не мог потянуть систему биологической защиты экипажа. Поэтому применение реакторов ограничили крупными кораблями.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

По словам Мураховского, до сих пор ни одной стране мира не удалось создать компактный реактор на реакции деления, который можно было бы использовать в пилотируемых самолетах, на кораблях небольшого водоизмещения или наземных транспортных средствах. В то же время эксперт сомневается, что американцы хотят повторить российские "Буревестник" и "Посейдон".

"Эти системы достаточно специфичны, — объясняет он. — Их сделали для гарантированного ответного удара в любых условиях при развязывании агрессором ядерной войны и для нивелирования западной системы противоракетной обороны. У американцев и так хватает оружия, более подходящего для их целей".

Проблема радиации

Ядерную силовую установку в свое время разрабатывали для межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Convair B-36, стоявших на вооружении ВВС США с 1949 по 1959 год. В носовой части летающей лаборатории NB-36H установили защитную 12-тонную капсулу. А реактор на быстрых нейтронах мощностью один мегаватт диаметром 1,2 метра и весом 16 тонн — в бомбоотсеке. Он должен был запускаться в полете и охлаждаться атмосферным воздухом, поступавшим через воздухозаборники в борту самолета. Экспериментальная машина совершила 47 вылетов, но ядерный двигатель включали лишь на короткие промежутки времени.

Самолет Convair NB-36H (на переднем плане) Источник изображения: © Фото : U.S. Defenseimagery

Хотя идея выглядела очень привлекательной. Такой летательный аппарат мог бы применяться как стратегический бомбардировщик или разведчик, способный нести боевое дежурство в воздухе без дозаправки несколько суток. Однако было слишком много проблем.

Во-первых, каждый атомолет — по сути, "грязная" бомба, которая вполне может упасть на своих. Во-вторых, экспериментальный борт и в воздухе тащил за собой "шлейф" радиоактивных веществ. Наконец, экипаж все равно сильно облучался. Развитие межконтинентальных баллистических ракет как основных средств доставки ядерного оружия окончательно лишило сложную и опасную программу атомолетов всяких перспектив.

Chrysler TV-8 Источник изображения: © Chrysler

В США пробовали установить ядерный реактор и на наземную технику. Двадцатипятитонный танк Chrysler TV-8 никогда не выпускали массово — он существовал в виде полноразмерного макета, оборудованного лишь частью штатных систем. Машину должен был приводить в движение паровой двигатель, тепло для которого поставлял небольшой атомный реактор. Впрочем, американские военные инновационного настроя оружейников корпорации Chrysler не оценили. Танк признали слишком сложным, а его боевые возможности сочли недостаточными для того, чтобы отказываться от традиционных машин. И 23 апреля 1956-го проект TV-8 закрыли.