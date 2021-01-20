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ТАСС

Боевой модуль "Охотник" для бронеавтомобилей "Тайфун" получил новый пулемет

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12,7 мм пулемет "КОРД" танковый 6П49 Фото с сайта http://www.zid.ru/.

В этой комплектации его будут поставлять также для ВМФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. НПО "Электромашина" (входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") успешно завершило испытания дистанционно управляемого боевого модуля "Охотник" для бронеавтомобилей "Тайфун-К" с новым вариантом исполнения пулемета 6П49. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

"Новый пулемет, созданный ОАО "Завод имени Дегтярева" (ЗиД, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Усовершенствование модуля было проведено предприятием в инициативном порядке", - процитировали в пресс-службе слова заместителя главного конструктора по системам управления НПО "Электромашина" Сергея Абрамова.

По его словам, предприятие - изготовитель пулемета в ноябре 2020 года получило литеру О1 (начало серийного производства) на свою разработку. "В ближайшее время партию боевых модулей "Охотник" для автомобилей "Тайфун-К" мы уже поставим с новым пулеметом. В данной комплектации модуль будет поставляться также для ВМФ и другой специальной техники", - добавил он.

Как сообщили в "Уралвагонзаводе", недавно модуль "Охотник" прошел полигонные испытания в Нижнем Тагиле. "При применении нового пулемета ожидалось повышение кучности и точности стрельбы, что подтвердилось при стрельбе по мишеням во время испытаний. Эффективность поражения "Охотником" целей выросла на 20-30%", - отметили в концерне.

"Электромашина" также разработала модификацию модуля "Охотник" для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации устройство носит обозначение "Нарвал", отметили в УВЗ.

"Охотник"

"Охотник" ("Нарвал") является одним из наиболее современных дистанционно управляемых боевых модулей российской разработки. Основное его вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более одной тысячи метров. В состав его датчиков входит ТВ-камера с дальностью распознавания цели до 5 тыс. м, тепловизионный прибор с дальностью распознавания цели до 2,5 тыс. м и лазерный дальномер.

Впервые "Охотник" был представлен на форуме "Армия-2018", после чего он получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин. Версия боевого модуля на автомобиле "Тайфун-К" производства АО "Ремдизель" впервые демонстрировалась на военном параде в Москве в 2020 году.

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