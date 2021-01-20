Трамп своим указом запретил приобретать БПЛА у "стран-противников" США

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов к ним у стран-противников Соединенных Штатов, включая Россию.

В указе говорится: "Зависимость от БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности".

В связи с этим указом вводится запрет на приобретение беспилотников, "которые производятся иностранными противниками или значимых компонентов, которые производятся иностранными противниками". Это касается "прямых закупок или косвенных закупок через третью сторону".