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Интерфакс-АВН

Трамп своим указом запретил приобретать БПЛА у "стран-противников" США

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов к ним у стран-противников Соединенных Штатов, включая Россию.

В указе говорится: "Зависимость от БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности".

В связи с этим указом вводится запрет на приобретение беспилотников, "которые производятся иностранными противниками или значимых компонентов, которые производятся иностранными противниками". Это касается "прямых закупок или косвенных закупок через третью сторону".

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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