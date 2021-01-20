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Известия.ru

Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков в Сирии

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Хама.

Как сообщил начальник инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный, комплекс пещер создавался боевиками с 2012 года при помощи горнопроходческих машин и рабского ручного труда.

«Эти пещеры мы уничтожаем взрывным способом, для того чтобы ими больше нельзя было воспользоваться. В дальнейшем будем отрабатывать этот район для обнаружения остальных пещер. Их очень много в этом районе, будем уничтожать все», — сказал он.

Комплекс, включающий в себя пять пещер, был расположен недалеко от поселка Тармала, который долгое время находился под контролем боевиков. Туда было проведено электричество, частично его инфраструктура была вынесена в наземные здания.

Самая крупная пещера включала в себя несколько просторных помещений, соединенных тоннелями, с высотой потолков до 2,5 м. В них боевики оборудовали места для проживания, небольшой склад и полевой госпиталь, где оказывали помощь раненым.

В феврале 2020 года боевики оставили этот район при наступлении сирийской армии, бросив пещеры.

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