Проекты авианосца "Варан" и универсального десантного корабля от Невского ПКБ

Как сообщило 18 января 2021 года информационное агентство ТАСС, АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (НПКБ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") разработало два новых проекта универсальных кораблей, в частности универсальный морской корабль (УМК) "Варан" и новый универсальный десантный корабль (УДК). Об этом говорится в материалах НПКБ, посвященных 90-летнему юбилею предприятия и имеющихся в распоряжении ТАСС.

Проектное изображение "универсального морского корабля" (УМК, фактически авианосца) с шифром проекта "Варан" разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (с) АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (via ТАСС)

УМК "Варан" представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

Водоизмещение корабля составляет около 45 тыс. тонн, длина - около 250 м, ширина - 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 9 м. "Варан" способен развить скорость до 26 узлов.

Водоизмещение перспективного УДК составляет порядка 30 тыс. тонн. Длина корабля достигает около 220 м, ширина - 42 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 7 м. Новый УДК способен развить скорость порядка 24 узлов. На палубе корабля размещены семь посадочных площадок для вертолетов.

Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января.