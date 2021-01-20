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Известия.ru

Россия возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей за рубеж

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» возобновило переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей, которые были прервана в связи с пандемией коронавируса. Об этом 19 января заявил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — приводит его слова «РИА Новости».

Арбузов отметил, что на данный момент переговоры находятся на той же стадии, что и весной 2020 года. Он предположил, что в наступившем году удастся прийти «к конкретным решениям».

Ранее в ноябре 2020 года сообщалось, что новые двигатели РД-182 и РД-120 МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет будут выпущены в России в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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