Мобилизация военной науки

Новым президентом Академии военных наук избран Валерий Герасимов

В канун 2021 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов избран президентом Академии военных наук Российской Федерации. Это произошло 25 декабря на общем собрании путем заочного голосования по отделениям. Ранее этот, образно говоря, храм военной науки долгое время возглавлял фронтовик генерал армии Махмут Гареев. Как теперь может измениться курс АВН и с какой программой заступает на этот пост его преемник?

Напомним, что генерал армии Валерий Васильевич Герасимов еще до избрания являлся почетным членом Академии военных наук и регулярно принимал участие в ее работе. Выступал на заседаниях и собраниях с глубокими проблемными докладами. У него за плечами, как и у предшественника, немалый не только служебный, но и боевой опыт.

За особое отличие

Родился Валерий Герасимов 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977-м окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. От лейтенантских погон по офицерским ступеням дошел до звания генерала армии, получив колоссальный опыт, в том числе боевой. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе. После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 год – командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск.

После окончания в 1997 году Военной академии Генерального штаба ВС РФ служил в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе, начальника штаба Дальневосточного военного округа, начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил РФ, начальника штаба Северо-Кавказского военного округа, командующего войсками Ленинградского, Московского и Центрального военных округов, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

За его плечами бесценный опыт командования тремя военными округами, организация масштабных учений и боевых операций. В том числе в период восстановления конституционного порядка на Северном Кавказе в начале 2000-х, в частности на территории Чеченской Республики, где в ту пору хозяйничали банды Хаттаба и Басаева.

Указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2012 года он был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны Российской Федерации. В 2015 году под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу готовил операцию в Сирии по разгрому международных террористов.

Спланированные и успешно проведенные стратегические операции по достоинству оценены президентом Российской Федерации – Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ: в 2016 году Указом президента РФ Валерию Герасимову присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также награжден орденами Святого Георгия III и IV степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени c мечами, орденами «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, рядом медалей.

Нужны поисковые исследования

Как будет выстраиваться дальнейшая работа Академии военных наук при новом руководителе? Генерал армии Валерий Герасимов – военачальник стратегического уровня, инициатор и участник масштабных преобразований в армии и на флоте, привнесший определяющий вклад в развитие современного военного искусства. Неудивительно, что именно он решением президиума Академии военных наук некоторое время назад был выдвинут кандидатом на должность ее президента.

Что касается программы, с которой он баллотировался на пост президента АВН, то, как сказал Герасимов, Академия военных наук должна стать крупным общероссийским военно-научным центром, содействующим решению приоритетных геополитических, военно-стратегических, военно-экономических и инновационно-технологических проблем в интересах обороны страны.

Важнейшими задачами Академии военных наук должны оставаться проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по актуальным проблемам военного искусства, военного строительства и строительства Вооруженных сил, военного управления, развития вооружения и военной техники, военной истории.

В их успешном претворении в жизнь очень важна роль президиума АВН как штаба, вырабатывающего стратегию и осуществляющего оперативное управление академией, а также отделений АВН, непосредственно проводящих исследования. Необходимо повышать значимость региональных отделений, наращивать их возможности и улучшать взаимодействие с оперативно-стратегическими командованиями военных округов, военно-учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями, предприятиями ОПК.

И все-таки эта программа лишь определяет вектор первоочередных действий президента и президиума АВН, а также руководства научно-отраслевых и региональных отделений. «Уверен, что в ходе нашей совместной работы будет выработана система необходимых мер, реализация которых позволит обеспечить Вооруженные силы Российской Федерации передовыми научными знаниями, – подчеркнул Герасимов. – Надеюсь на поддержку военных ученых – членов Академии военных наук и всего военно-академического сообщества».

«Военно-промышленный курьер» поздравляет Валерия Васильевича Герасимова с избранием на ответственный пост и рассчитывает на тесное взаимодействие в освещении проблематики Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года