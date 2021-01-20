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Военно-промышленный курьер

Полвека морской службы

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Источник изображения: Фото: Владимир Пасякин

Тральщик-ветеран завершил поход к берегам Сирии

В родной Севастополь после четырех с половиной месяцев боевой службы вернулся экипаж морского тральщика «Иван Голубец», которым командует капитан 3-го ранга Антон Перов. Моряков встретили с оркестром, хлебом-солью и по флотской традиции жареным поросенком.

В церемонии встречи участвовали командир Крымской ВМБ контр-адмирал Олег Гуринов, врио командира краснознаменной бригады кораблей ОВР капитан 2-го ранга Владимир Коробков, командир тактической группы морских тральщиков бригады кораблей ОВР капитан 2-го ранга Сергей Лахин, экипажи стоящих рядом кораблей.

136 суток нес боевую службу экипаж тральщика, названного в честь Героя Советского Союза, который совершил свой подвиг в Севастополе в годы Великой Отечественной.

«Ваш корабль достойно несет на борту имя Ивана Голубца, хорошо известного всем черноморцам и севастопольцам, – отметил в поздравлении контр-адмирал Олег Гуринов. – Вы свято храните и продолжаете славные боевые традиции этого корабля. Честь вам и хвала за успешно выполненные задачи».

В ноябре кораблю исполнилось 47 лет. Возраст почтеннейший. Но на смену противоминным кораблям этой серии (проект 266М) уже пришли корабли противоминной обороны проекта 12700. Первый из них, черноморских, – «Иван Антонов» уже сумел проявить свои высокие технические качества, выполняя задачи в ходе многомесячной боевой службы в Средиземноморье. Однако списывать со счета корабли проекта 266М рано. Это в полной мере сумел доказать экипаж тральщика «Иван Голубец».

Данный противоминный корабль имеет водоизмещение 873 тонны и является 12-м в серии из 26 кораблей проекта 266М (шифр «Аквамарин-М»), которая построена в поселке Понтонный на Средне-Невском судостроительном заводе. Эти корабли предназначены для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках вдали от своих баз.

«Корабль-ветеран благодаря заботе моряков и высокой выучке экипажа успешно выполняет поставленные задачи, – говорит капитан 2-го ранга Сергей Лахин. – 7205 миль осталось за кормой. В ходе боевой службы моряки тральщика конвоировали корабли и суда, вели контрольно-разведывательный поиск мин на рейдах нескольких портов, включая Тартус, Латакию, Банияс, выполняли учебно-боевые задачи, в том числе артиллерийские стрельбы, обеспечивали выполнение задач другими экипажами».

«Мы взаимодействовали, в частности, с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, с фрегатами ЧФ «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен», патрульными кораблями «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», подводными лодками, плавмастерскими ПМ-138 и ПМ-82 Балтийского флота, другими судами, – отмечает командир корабля капитан 3-го ранга Антон Перов. – Поменяли в Средиземном море экипаж МТЩ «Вице-адмирал Захарьин», а нас в свою очередь сменил экипаж МТЩ «Валентин Пикуль».

Офицеры задавали тон в боевой работе. Но отметил командир в первую очередь опытных старшину команды мотористов старшего мичмана Алексея Бодунова, старшину команды БЧ-7 мичмана Александра Кузнецова и их подчиненных, главных корабельных старшин Виктора Менделя и Вадима Рязанова.

Ну а другие черноморцы, уже освоив новые противоминные «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов», готовятся принять третий корабль этой серии – «Георгий Курбатов».

Новые тральщики, имеющие самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, стали легче в 3,5 раза. Они составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ России. Использование немагнитного материала позволяет решать важнейшие задачи, делая корабли незаметными для радаров противника, а уменьшение массы значительно сокращает расход топлива при движении. Проект в целом обладает огромным ресурсом для модернизации и прослужит основой минно-трального флота не менее полувека.


Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
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СНСЗ
Проекты
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