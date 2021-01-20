Новый контракт АО "Мотор-Сич" на поставку в Китай двигателей АИ-322

Как сообщили украинские СМИ, АО "Мотор-Сич" (Запорожье) подписало контракт на поставку в Китай еще 400 двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10). Ориентировочная стоимость контракта составляет около 800 млн долл.

Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-322 разработки запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" и серийно производимый запорожским АО "Мотор-Сич", и используемый на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10) (с) Укринформ

Двухдвигательный учебно-боевой самолет L-15 (обозначение в ВВС НОАК JL-10) был разработан при участии ОКБ Яковлева китайской авиапромышленной группой Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG, входит в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) в Наньчане и представляет собой китайскую деривацию самолета Як-130, первый полет первого протипа L-15 состоялся в 2006 году. Самолет L-15 (JL-10) серийно производится HAIG с 2013 года и сейчас становится основным учебно-тренировочным и учебно-боевым самолетом повышенной подготовки ВВС и ВМС НОАК. К настоящему времени создана и с 2018 года серийно производится также его сверхзвуковые модификации L-15А и L-15B (JL-10H), используемые в ВВС НОАК в качестве "переходного" учебно-боевого самолета, а на экспорт продвигаемые в качестве легкого истребителя (были закуплены Замбией).

С самого начала L-15 (JL-10) оснащался аналогичными применяемым на Як-130 двигателями серии АИ-222 разработки запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" и серийно производимыми запорожским АО "Мотор-Сич". На серийных самолетах L-15 (JL-10) установливаются двигатели АИ-222К-25.

В 2011 году HAIG заключила с АО "Мотор-Сич" контракт на поставку 250 двигателей АИ-222К-25 для серийного производства самолетов L-15 (JL-10), который, видимо, был реализован полностью к середине десятилетия.

В последующем ГП "Ивченко-Прогресс" разработало специально для поставок HAIG для применения на серийных самолетах L-15А и L-15B модифицированный двигатель АИ-222К-25Ф с форсажной камерой, который затем после 2014 года был превращен в двигатель АИ-322 (АИ-322Ф), представляющий собой тот же же АИ-222К-25Ф, но с полной украинской локализацией (до того "холодная" часть двигателя АИ-222К-25/К-25Ф производилась по кооперации российским НПЦ газотурбостроения "Салют").

В 2016 году АО "Мотор-Сич" заключило неафишировавшийся контракт на поставку в Китай серийных двигателей АИ-322 (предположительно, 200 двигателей), поставки велись с 2017 года. В частности, сообщалось, что в 2019 году АО "Мотор-Сич" было отправлено в КНР в адрес AVIC International Holding Corporation 45 двигателей АИ-322 (на сумму около 84 млн долл), а в 2020 году - 88 двигателей АИ-322 (на сумму 165 млн долл), что сформировало значительную часть загрузки и выручки запорожского предприятия. Теперь заключен новый контракт на поставку в КНР еще 400 двигателей АИ-322.