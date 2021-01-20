Войти
bmpd.livejournal.com

Новый контракт АО "Мотор-Сич" на поставку в Китай двигателей АИ-322

269
0
0

Как сообщили украинские СМИ, АО "Мотор-Сич" (Запорожье) подписало контракт на поставку в Китай еще 400 двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10). Ориентировочная стоимость контракта составляет около 800 млн долл.

Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-322 разработки запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" и серийно производимый запорожским АО "Мотор-Сич", и используемый на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10) (с) Укринформ

Двухдвигательный учебно-боевой самолет L-15 (обозначение в ВВС НОАК JL-10) был разработан при участии ОКБ Яковлева китайской авиапромышленной группой Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG, входит в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) в Наньчане и представляет собой китайскую деривацию самолета Як-130, первый полет первого протипа L-15 состоялся в 2006 году. Самолет L-15 (JL-10) серийно производится HAIG с 2013 года и сейчас становится основным учебно-тренировочным и учебно-боевым самолетом повышенной подготовки ВВС и ВМС НОАК. К настоящему времени создана и с 2018 года серийно производится также его сверхзвуковые модификации L-15А и L-15B (JL-10H), используемые в ВВС НОАК в качестве "переходного" учебно-боевого самолета, а на экспорт продвигаемые в качестве легкого истребителя (были закуплены Замбией).

С самого начала L-15 (JL-10) оснащался аналогичными применяемым на Як-130 двигателями серии АИ-222 разработки запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" и серийно производимыми запорожским АО "Мотор-Сич". На серийных самолетах L-15 (JL-10) установливаются двигатели АИ-222К-25.

В 2011 году HAIG заключила с АО "Мотор-Сич" контракт на поставку 250 двигателей АИ-222К-25 для серийного производства самолетов L-15 (JL-10), который, видимо, был реализован полностью к середине десятилетия.

В последующем ГП "Ивченко-Прогресс" разработало специально для поставок HAIG для применения на серийных самолетах L-15А и L-15B модифицированный двигатель АИ-222К-25Ф с форсажной камерой, который затем после 2014 года был превращен в двигатель АИ-322 (АИ-322Ф), представляющий собой тот же же АИ-222К-25Ф, но с полной украинской локализацией (до того "холодная" часть двигателя АИ-222К-25/К-25Ф производилась по кооперации российским НПЦ газотурбостроения "Салют").

В 2016 году АО "Мотор-Сич" заключило неафишировавшийся контракт на поставку в Китай серийных двигателей АИ-322 (предположительно, 200 двигателей), поставки велись с 2017 года. В частности, сообщалось, что в 2019 году АО "Мотор-Сич" было отправлено в КНР в адрес AVIC International Holding Corporation 45 двигателей АИ-322 (на сумму около 84 млн долл), а в 2020 году - 88 двигателей АИ-322 (на сумму 165 млн долл), что сформировало значительную часть загрузки и выручки запорожского предприятия. Теперь заключен новый контракт на поставку в КНР еще 400 двигателей АИ-322.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Замбия
Китай
Россия
Украина
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
AVIC
Мотор Сич
ОКБ им. Яковлева
Салют НПЦГ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.04.2019
Боевая авиация Украины обречена на исчезновение, вся надежда на Китай
03.07.2013
Китайские военные показали первый серийный экземпляр конкурента Як-130
22.08.2011
Россия претендует на значительную долю мирового рынка в сегменте УТС/УБС с самолетом Як-130
15.12.2009
Когда время дороже денег
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 05:59
  • 16
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 20.01 04:57
  • 34
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 20.01 04:03
  • 27
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 20.01 02:04
  • 3
Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания
  • 20.01 01:02
  • 2
IBCS: Польша первая после США
  • 20.01 00:49
  • 1
Новый маскировочный комплект израильской армии
  • 20.01 00:17
  • 4
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 19.01 23:49
  • 32
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 19.01 23:28
  • 6
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 19.01 23:19
  • 24
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 19.01 22:40
  • 1
Запущенные в сентябре спутники "Гонец-М" приняты в эксплуатацию
  • 19.01 20:40
  • 2
Исчезнут ли 350 миллиардов рублей на прикладные научные исследования в никуда
  • 19.01 19:00
  • 2166
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 17:47
  • 2
В России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
  • 19.01 17:29
  • 1
The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев