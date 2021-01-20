Новый маскировочный комплект израильской армии

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Компания Polaris Solutions и новая маскировка для солдат АОИ

Согласно (16.01.21) публикации на сайте ynet, Управление НИОКР МО Израиля (МАФАТ) разработало новую современную систему личной и групповой маскировки для бойцов АОИ [Армии обороны Израиля]. В ближайшее время данная маскировка должна поступить на вооружение маневренных пехотных бригад. Система поучила название "Эрка 300" ("Комплект 300"), в честь известных 300 спартанцев.

Речь идёт о модернизированном варианте маскировки, уже используемой в спецподразделениях и бригаде коммандос АОИ. Обычные же пехотные подразделения использовали старые техники, некоторые ещё времён 2МВ: использование подручных материалов (кусты и ветви), краска на лице, маскировочные сети и масхалаты.

В АОИ считают, что даже относительное преимущество, бывшее у её пехоты перед террористическими организациями в последние годы снизилось, за счёт поставки последним современных средств ночного видения и даже РЛС разведки наземных целей. Именно это стало основной мотивацией разработки новых средств маскировки. Средства эти созданы МАФАТ совместно с израильской компанией "Полярис Питронот" (Polaris Solutions Ltd.). Базируются они на специальной ткани разработки компании. Масса индивидуальной маскировки на 1 бойца - около 350 грамм.

С помощью данной ткани возможно создание и группового укрытия для целого подразделения в месте сосредоточения. Возможна и маскировка техники, например джипов "Хаммер". В отличии от старых средств маскировки, пригодных для использования в засадах, новая маскировка позволяет скрытое передвижение пеших сил.

Новая маскировка прошла в последние месяцы испытания в пехотных бригадах АОИ, результаты были успешными. По словам доктора Гая, главы области ("Рош Тхум") боевых технологий в МАФАТ (отвечающего и за вопросы маскировки), с новой технологией надо уметь работать, но обучение достаточно простое. Главное - выбрать правильный цвет, например пустынные оттенки для юга или зелёные для севера. Используемая ткань тонкая, но очень прочная. Можно формировать из неё формы, например искусственные скалы для маскировки позиции снайпера или укрытие для носилок, прикрывающее как раненного, так и несущих его бойцов. Система уже проверена в типичных для Израиля тяжёлых условиях лета (сильная жара) и зимы (проливные дожди).

Компания "Полярис Питронот" была основана в 2009 г., её создатели - два выходца из спецподразделений АОИ. Они поставили себе цель создание различных решений для бойцов спецназа. Ткань, о которой говорилось выше, была разработана в 2013 г. и пропитывается веществом под маркой TVC (TVC Substance; TVC - Thermal visual concealment - Тепловая визуальная маскировка). В зависимости от толщины ткани (40, 45, 50 микрон) различаются разные варианты: TVC50, TVC100, TVC150. Цвета - Light Stone (Светлый камень), Dark Stone (Темный камень), Woodland (Лесная земля), Desert (Пустыня).

С различной продукцией можно ознакомиться в каталогах на сайте компании. Компания использует две торговые маркие для своей продукции: RAJUGA (современные технологии маскировки) и OSO GEAR (прочный тактический текстиль). Продукция используется спецподразделениями не только в АОИ, но и в других странах по всему миру.

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