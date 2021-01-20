Ракета с собственным наведением: США испытают AGM-158C

Defense News: США испытают «убийцу Черноморского флота РФ»

Пентагон испытает противокорабельную ракету AGM-158C, которую в США называют «убийцей Черноморского флота РФ». Ракета с дальностью действия около 950 км, устойчива к помехам и предназначена для обнаружения целей с помощью бортовых датчиков, не полагаясь на наведение с помощью дрона или военного корабля.

Военно-морские силы США готовятся к испытаниям противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1 в реальных боевых условиях, приводит издание Defense News годовой отчет Управления Пентагона по эксплуатационным испытаниям и оценке.

В документе указываются факты «множественных аппаратных и программных сбоев» первой итерации LRASM, и в этой связи содержится призыв к ВМС США провести тщательный процесс тестирования новой LRASM 1.1, чтобы убедиться, что она «продемонстрирует возможности выполнения задач в реалистичных условиях окружающей среды».

С LRASM руководители ВМС США связывают большие надежды.

Ракета с дальностью действия около 950 км, устойчива к помехам и предназначена для обнаружения целей с помощью бортовых датчиков, не полагаясь на наведение с помощью дрона или военного корабля.

Ракета была испытана на бомбардировщике Rockwell B-1 Lancer в 2018 году и на истребителе F/A-18 Super Hornet в следующем году. Она также была испытана во время учений ВМС Valiant Shield в сентябре прошлого года, в которых участвовали базирующийся в Японии авианосец Ronald Reagan и десантный корабль America.

В июне прошлого года издание The Drive сообщало об отработке самолетами B-1B ВВС США ударов LRASM по судам в Черноморском регионе.

«Эти учения показывают, что у США есть интерес к тому, насколько возможности ракеты LRASM будут адекватными непредвиденным обстоятельствам в Европе и на Черном море. LRASM могут стать особенно серьезной проблемой для ВМФ России, и Кремль это видит», - говорилось в материале.

Тогда два B-1B из 28-го бомбардировочного крыла с базы ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте «выполнили задачи дальних бомбардировщиков» и отработали ряд приемов с различными самолетами «союзников по НАТО и других европейских партнеров», указывалось в комментарии американских военных.

В маневрах также участвовали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, и турецкий заправщик KC-135R.

Ракета LRASM играет важнейшую роль в обеспечении боевой работы военно-морских сил США как в открытом океане, так и в прибрежной зоне благодаря ее расширенной способности различать цели с больших расстояний», - заявил подполковник ВВС США Тимоти Альбрехт, сотрудник 603-го Центра воздушных операций и один из разработчиков плана полета В-1В над Черным морем.

По его словам, применение этой ракеты, выполненная по технологии «стелс», снижает риск поражения американских сил и средств, поскольку позволяет проникнуть в сложные противовоздушные системы обороны противника.

Черное море, скорее всего, превратится в тир противокорабельной ракетной стрельбы во время крупного вооруженного конфликта в этом регионе, но у ВМФ России есть определенные преимущества на начальном этапе военных действий, прежде всего в силах и средствах, считают американские эксперты.

Один B-1В может нести 24 ракеты JASSM и, вероятно, может оснащаться аналогичной нагрузкой в варианте ракет LRASM. Всего в боевом составе Черноморского флота России находится чуть более 50 надводных кораблей и полдюжины подводных лодок.

Как указывалось в заметке The Drive, относительно небольшими силами B-1B можно нанести существенные потери в корабельном составе российскому флоту на Черном море.

Способность стратегических бомбардировщиков B-1B летать с авиабаз, находящихся далеко за пределами Черноморского региона, для нанесения ударов по надводным целям вне зон поражения чрезвычайно сильной и интегрированной ПВО России в Черноморском регионе может быть очень ценной.

Возможность вылететь с континентальной части США для выполнения этих боевых задач также избавит от необходимости использовать базы в Европе, которые могут быть уязвимы для ударов вероятного противника. Успешному выполнению поставленных боевых задач будут способствовать и тактико-технические характеристики ракеты LRASM.

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AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

U.S Navy

Андрей Ермолов