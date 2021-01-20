Самоходные обновки

У САУ «Лотос» и «Коалиция-СВ» разные калибры, но одинаковые задачи

В самом конце прошлого года начались предварительные испытания самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос», предназначенного для эксплуатации в ВДВ. Их программа включает в себя авиадесантирование самоходок, передвижение по пересеченной местности сложного профиля, преодоление препятствий, стрельбу, в том числе с ходу и на плаву. После чего начнутся государственные приемочные испытания. И принятия на вооружение «Лотоса» следует ожидать уже в следующем году.

Правда, это уже «третий подход» к госиспытаниям. И есть большая надежда, что он будет последним и решающим. В 2016 году представители разработчика – ЦНИИ точного машиностроения – обещали начать испытания в 2017-м. В 2019 году предполагалось получить для конструкторской документации литеру О1 и развернуть серийное производство в 2020-м.

Воздушная артиллерия

В 2012 году было принято решение обновить парк авиадесантируемых самоходок «Нона-С» и «Нона-СМ», вооруженных нарезной пушкой калибра 120 миллиметров, хотя новейшей модификации «СМ» было тогда всего лишь шесть лет. Правда, модернизированные машины выпущены в гомеопатическом количестве, их число в ВДВ не превысило 30 единиц. Основой самоходной артиллерии «войск дяди Васи» по-прежнему остаются самоходки «Нона-С», их в эксплуатации находится две с половиной сотни.

В связи с чем в подольском ЦНИИТОЧМАШе была открыта НИР «Зауралец-Д». Конструкторы развернули свою творческую фантазию на полную мощь. Среди всерьез рассматривавшихся вариантов решения задачи было и 152-мм орудие на колесном шасси, даже изготовили опытные образцы. Но на этом все и завершилось.

Здравый смысл возобладал, и выбрали шасси от десантируемой боевой машины десанта БМД-4М. Но его удлинили, добавив седьмой опорный каток, как и для десантируемой пушки «Спрут-СД». Таким образом была достигнута унификация используемых в ВДВ десантируемых машин по ходовым частям.

“ Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 40 километров. Управляемые улетают уже на 80 километров ”

Орудием стала нарезная 120-мм универсальная пушка-гаубица-миномет 2А51 – такая же, как и у «Нона-С», но подвергшаяся модернизации. Была увеличена длина ствола, а также появилась возможность стрельбы снарядами, обладающими большим могуществом.

Использование шасси от новой БМД-4М, принятой на вооружение в 2015 году, позволило значительно повысить ходовые качества машины. Скорость на шоссе достигла 70 километров в час вместо 60 у «Ноны-С». Выше и скорость на плаву – 10 километров в час вместо 9. На сильно пересеченной местности скорость «Лотоса» достигает 40 километров в час, что в значительной степени достигнуто за счет использования 450-сильного дизельного двигателя. У «Ноны-С», базирующейся на шасси БТР-Д образца 1974 года, мощность двигателя – 240 лошадиных сил.

Длина шасси увеличились на метр, достигнув 7085 миллиметров, что позволило увеличить запас топлива и боеприпасов. Также возросли возможности повышения защищенности самоходки, что для десантируемых машин крайне актуально в связи с невысокой противопульной бронированностью.

«Лотос» в отличие от «Ноны-С» оснащен круговой защитой от высокоточного оружия. По периметру корпуса установлены индикаторы лазерного облучения, фиксирующие обнаружение самоходки системами наведения высокоточных противотанковых боеприпасов. По команде сработавшего индикатора производится отстрел соответствующей гранаты системы 902 «Туча» калибра 81 миллиметр в направлении источника излучения. Образуется аэрозольное облако, препятствующее наведению противотанковых управляемых ракет в лазерном и инфракрасном спектрах.

Универсальность 120-мм орудия новой самоходки в том, что оно может использоваться и как миномет (с минимальной дальностью стрельбы 400 м), и как пушка, стреляя прямой наводкой, и как гаубица, посылая снаряды по крутой параболе. Это предопределено и большим удлинением ствола, и соответственно большой начальной скоростью боеприпаса, и широким диапазоном углов возвышения ствола – от минус 4 градусов до плюс 82.

Как утверждает главный конструктор «Лотоса» Вениамин Счастливцев, модернизированное орудие и система его автоматизации существенно выигрывают по сравнению с «Ноной». Боекомплект увеличился почти вдвое, то есть достиг 40 выстрелов. Введены новые оптико-электронные прицелы и система управления огнем. Горизонтальное наведение стало круговым, у «Ноны» же сектор обстрела не превышал 70 градусов. Время перевода орудия из походного в боевой режим сократился с трех минут до 30 секунд. Скорострельность – шесть – восемь выстрелов в минуту.

Также появились новые боеприпасы, могущество которых, по утверждению специалистов ЦНИИТОЧМАШа, приблизилось к могуществу снарядов калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы активно-реактивными снарядами «Китолов-2» возросла с 12 до 13 километров. Однако для новой самоходки создаются планирующие активно-реактивные снаряды «Глиссада», дальность которых достигнет 25 километров. По головке самонаведения они унифицированы со снарядами 152-мм калибра, предназначенного для САУ «Коалиция-СВ».

Экипаж – четыре человека: два располагаются в корпусе самоходки, два – в боевом отделении. Масса машины – 18 тонн.

Одновременно с «Лотосом» испытания проходит и десантируемая машина управления огнем «Завет-Д». Она заменит в частях ВДВ «Реостат», который эксплуатируется уже почти 40 лет. «Завет-Д» предназначен для обнаружения и распознавания целей и передачи целеуказания на САО «Лотос». Для проведения разведывательных мероприятий и подсветки обнаруженных целей новая машина управления огнем использует беспилотники.

Конкуренты отдыхают

Новую самоходную артиллерийскую установку заждались и в Сухопутных войсках. Это САУ 2С35 «Коалиция-СВ», разработка которой в нижегородском ЦНИИ «Буревестник» началась в 2002 году. Самоходка, которая должна стать не имеющей аналогов в мире мобильной гаубицей, еще в 2015-м приняла участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади. И должна была серийно производиться в прошлом году. Однако к настоящему моменту в Сухопутных войсках проходят только опытную эксплуатацию 12 машин.

В позапрошлом году был установлен мировой рекорд по дальности стрельбы, превысивший 80 километров. Американские конструкторы в прошлом десятилетии кинулись догонять нижегородских коллег, но их показатель оказался на 10 километров меньше. К тому же американская перспективная гаубица ХМ1299 пока существует в виде стреляющего макета, то есть без башни и родного шасси. В случае успешного прохождения всех этапов испытаний самоходка в 2025 году превратится в принятую на вооружение гаубицу М1299, которая должна заменить архаичную М109.

Все существующие в мире САУ по ключевым параметрам проигрывают «Коалиции-СВ» в полтора-два раза. В определенной степени это стало следствием того, что данный вид вооружения – один из самых консервативных. Страны НАТО, удовлетворившись победой над СССР в холодной войне, махнули рукой на создание новых артиллерийских систем. Но как продемонстрировал «Буревестник», на этом поприще можно совершать инновационные прорывы.

Помимо дальности стрельбы, существует ряд характеристик, недостижимых ни для одной из существующих в мире, а также для перспективных САУ. Указанная в проспектах скорострельность 15 выстрелов в минуту реально выше – на испытаниях «Коалиция-СВ» делала до 22. То есть интервал оказывается меньше трех секунд. И это предопределено не только совершенством автоматики, обеспечивающей стрельбу. При высоком темпе стрельбы происходит нагревание ствола, которое может привести к его деформации. В российской самоходке используется новый высокоэффективный метод охлаждения.

У подавляющего большинства натовских САУ скорострельность достигает шесть – восемь выстрелов в минуту. И только у немецкой самоходной гаубицы PzH-2000 этот параметр достигает 10. У американцев самые слабые показатели: М109 – четыре, а у перспективной САУ ХМ1299 – три. И лишь к концу десятилетия они намереваются довести темп до 10 выстрелов в минуту.

Система управления огнем обладает уникальной возможностью посылать в одну цель снаряды, направленные по разным траекториям. Благодаря этому боеприпасы, выпущенные последовательно с интервалом в три-четыре секунды, прилетают к цели практически одновременно, создавая эффект, называющийся «шквалом огня».

В «Коалиции-СВ» используется гусеничное шасси от основного боевого танка Т-90, хотя на одном из этапов развития проекта говорилось об «Армате». Бронирование, как и у «Лотоса», противопульное. И точно такая же система обороны, представляющая собой выброс аэрозольного облака за счет подрыва гранат системы 902 «Туча». Однако есть существенное отличие – башня, в которой размещены орудие и автоматика заряжания и стрельбы, а также боекомплект, необитаемая. Три члена экипажа – командир, наводчик и механик-водитель расположены в корпусе САУ.

Живучесть «Коалиции-СВ» повышена также за счет того, что гаубица обладает высокой скорострельностью, а еще способна в кратчайшие сроки переходить с боевого режима на походный. То есть может стремительно менять свое положение на местности, не дожидаясь, когда противник засечет ее положение и начнет обстрел. К тому же учитывая превосходство российской САУ в дальности стрельбы, редкая артиллерийская система сможет ее достать.

Главный элемент самоходной гаубицы – орудие 2А88 калибра 152 миллиметра. Длина нарезного ствола – 52 калибра или около 7,9 метра. Орудие имеет модульное (картузное) заряжание – воспламеняющийся заряд и снаряд не объединены гильзой, а подаются в камору раздельно. Причем для достижения необходимой дальности стрельбы возможно использовать для одного снаряда нужное количество зарядов (от одного до шести). Все это осуществляется автоматически, вплоть до подбора необходимых заряда и снаряда. На конце ствола расположен традиционный дульный тормоз, уменьшающий отдачу при стрельбе.

Автомат заряжания работает во всех позициях нахождения ствола, досылая снаряд в канал ствола без возврата его в нейтральное положение. Выстрел осуществляется микроволновой системой поджига. Возимый боекомплект – 70 выстрелов. Для возобновления боекомплекта служит транспортно-заряжающая машина на колесном шасси.

«Коалиция» использует широкий ассортимент снарядов – осколочно-фугасные, активно-реактивные и управляемые высокоточные. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 40 километров. Управляемые улетают уже на 80 километров, высокая точность для них достигается за счет коррекции полета с помощью сигнала ГЛОНАСС. При этом работы по созданию новых боеприпасов продолжаются в рамках ОКР «Коалиция-БП».

Все операции автоматизированы, начиная от использования пневматического автомата заряжания орудия до расчетов траектории полета снаряда в зависимости от целого ряда параметров, к которым, например, относятся температура ствола и его изношенность (то есть сколько выстрелов произведено с начала эксплуатации), состояние атмосферы, скорость и направление перемещения цели. Экипаж управляет стрельбой, а по сути лишь определяет цели для поражения при помощи компьютерной системы. То есть все операции по организации огня выполняются при помощи дисплея и сенсорной клавиатуры.

В то же время для ведения огня присутствие экипажа необязательно. «Коалиция-СВ» может полностью управляться из командной машины или стационарного командного пункта.

Небюджетный рекордсмен

Выше было сказано, что наиболее амбициозный в мире проект по созданию американской самоходки Х1299 проигрывает «Коалиции-СВ» по эффективности. Однако это справедливо лишь в отношении наземной артиллерии. Все-таки надо отдать должное американцам, которые более всего вкладываются в создание морских комплексов. И здесь они добились значительных успехов по части дальнобойной артиллерии. Однако воспользоваться ими они не могут по экономическим соображениям.

Для новейшего эсминца типа «Замволт» первоначально предполагалось сделать рельсотрон (электромагнитную пушку), стреляющую на 400 километров. Однако рассудок моряков победил фантазии прожектеров из компании «Дженерал Атомикс», намеривавшихся посылать неуправляемые 10-килограммовые болванки наудачу, то есть с чудовищными отклонениями от целей.

Рельсотрон заменили артустановкой AGS калибра 155 миллиметров компании BAE Systems с дальностью стрельбы 150 километров. И это действительно так – характеристика была подтверждена во время испытаний. Стрельба осуществляется специально разработанными активно-реактивными снарядами LRLAP. Их длина достигает 2,24 метра, масса – 102 килограммов. Масса взрывчатого вещества – 11 килограммов, остальное приходится на реактивный двигатель и топливо. Система управления инерциальная с коррекцией по сигналу GPS, обеспечивающая круговое вероятное отклонение порядка 20–50 метров. Однако и этот путь оказался тупиковым.

Первоначально предполагалось построить 32 эсминца типа «Замволт». Однако по мере обнаружения неприятных технических моментов, а также из-за чудовищной дороговизны этого футуристического облика корабля стоимостью 4,5 миллиарда долларов программу урезали до трех единиц. При серийном производстве снарядов для 32 «Замволтов» один боеприпас стоил бы 35 тысяч. Но для трех кораблей каждый снаряд обходится Пентагону (с учетом амортизации артустановки) почти в два миллиона. Это почти как две ракеты «Томагавк», у которых больше и дальность, и масса БЧ, и выше точность.

Пентагон категорически отказался закупать эти снаряды. И чудо-пушка, по-видимому, будет демонтирована и заменена чем-то более разумным.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года