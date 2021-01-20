Многоликий Ил-114

Неприхотливый самолет способен работать в условиях Крайнего Севера

В канун 2021 года совершил первый полет новый российский пассажирский самолет Ил-114-300. Завершение испытаний и сертификация ожидаются в 2022-м, а начало серийных поставок – с 2023-го. Будет использоваться он и в военно-транспортной авиации. Неприхотливые Ил-114 и Ил-112 способны взлетать с аэродромов с короткими и не самыми качественными взлетно-посадочными полосами, что является безусловным плюсом новых машин.

Для оленеводов и армии

Учитывая невысокую требовательность этих самолетов к уровню оборудования аэродромов, приспособленность к эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также благодаря оптимальной вместимости салона Ил-114 может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. А Ил-112 – решать задачи переброски десанта и военной техники в отдаленные районы в кратчайшие сроки.

Справедливости ради скажем, что региональный пассажирский самолет Ил-114-300, совершивший полет с аэродрома имени Громова в Жуковском, спроектирован еще в советское время. Из-за распада СССР в массовое производство запущен не был. Сегодня он прошел глубокую модернизацию. На 2022 год запланировано завершение сертификации и начало серийных поставок.

“ Неприхотливые Ил-114 и Ил-112 способны взлетать с аэродромов с короткими и не самыми качественными взлетно-посадочными полосами, что является безусловным плюсом этих машин ”

Ил-114 спроектирован с учетом особенностей эксплуатации в регионах вечной мерзлоты и способен перевозить не менее 60 пассажиров. Имеет коммерческую нагрузку 5400 килограммов и практическую дальность 1000 километров. Крейсерская скорость – 500 километров в час, высота полета – 6000–7200 метров. Построен по схеме низкоплан – крыло располагается внизу фюзеляжа.

По сути это многофункциональная платформа, которая может быть использована с помощью установки специального оборудования для сугубо военных задач. В частности, как самолет радиолокационного дозора или для обнаружения подводных лодок противника. Огромное преимущество – возможность эксплуатации на относительно коротких взлетно-посадочных полосах – от 1300 метров. К примеру, аэродром Темп на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) имеет длину 1800 метров.

В конструкцию заложен также принцип автономности от наземных источников питания. Это позволяет использовать Ил-114 в малооборудованных аэропортах, что расширяет региональную географию применения.

Пересадки в Москве не будет

Ил-114 был разработан в 80-х годах в КБ Ильюшина. Это турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет. Серийное производство до 2012-го велось на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Валерия Чкалова.

Первый полет состоялся 29 марта 1990 года. Всего в Ташкенте было произведено 20 машин. Из них на сегодня в эксплуатации только две. В 2019-м производство Ил-114 было возобновлено на ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» совместно с корпорацией «МиГ». Первый полет полностью построенного в России самолета Ил-114-300 состоялся 16 декабря 2020 года.

При разработке Ил-114 конструкторы уделили особое внимание снижению уровня шума, для чего были разработаны шестилопастные малошумные винты СВ-34 с системой синхронизации вращения по частоте и фазам. Свой первый полет опытный самолет Ил-114 выполнил 29 марта 1990 года, после чего прошел летные и сертификационные испытания в различных климатических условиях в Ташкенте, Якутске и Архангельске.

На Ташкентском авиационном производственном объединении были созданы мощности по выпуску ста самолетов в год, однако после развала СССР авиакомпании стран СНГ не проявили особого интереса к Ил-114, который на конец 90-х стоил около девяти миллионов долларов. По этой причине до 2012 года Ил-114 выпускался мелкосерийно.

Фото: rostec.ru

В 2014-м президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос организации серийного производства самолета Ил-114 в ответ на экономические санкции против России и вследствие острого дефицита именно региональных авиалайнеров. Не секрет, до сегодняшнего дня россиянам из одного региона в другой приходилось летать через Москву.

В 2016 году по поручению правительства РФ были выделены необходимые средства на производство Ил-114 и модернизацию Ил-96, а также на разработку и организацию производства отечественного двигателя ТВ7-117 для Ил-114 и разработку перспективного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для Ил-96. После возобновления производства в России в 2019 году каталожная стоимость самолета Ил-114-300 составляет 16–20 миллионов долларов.

На Ил-114 используются либо российские газотурбинные двигатели ТВ7-117С, разработанные компанией «Климов», либо американские двигатели 127H. Производители таким образом страхуются от возможных санкций самолетостроительной отрасли России со стороны Запада. На внутреннем рынке предпочтение будет отдано двигателям отечественного производства.

Для заказчиков из других стран самолет может быть оборудован двигателем и авионикой зарубежного производства. Не исключено лоббирование в достаточно конкурентном сегменте рынка ближнемагистральных самолетов поставщиками этого оборудования.

Легкий транспортник для 26 парашютистов

Фото: oruzhie.info

Когда 30 марта 2019 года в Воронеже совершил первый полет новый российский легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн военной техники, грузов и личного состава, было понятно, что он с успехом может использоваться и для коммерческой эксплуатации. Кстати, проектирование Ил-112 началось в первой половине 90-х годов именно в гражданской версии.

В 2000-м разработку военной версии Ил-112ВТ возобновили. В 2003 году проект одержал победу в конкурсе Минобороны РФ как лучший легкий военный транспортник. Однако в августе 2010-го финансирование приостановили из-за решения приобрести самолеты Ан-140 грузовой модификации, строительство которых предполагалось наладить на самарском «Авиакоре».

Как известно, их производство в РФ практически прекратилось из-за недопоставок комплектующих из Украины. Уже в декабре 2012 года главкомат ВВС России представил министру обороны Шойгу обоснование для возобновления разработки проекта Ил-112В, и в конце 2013-го было утверждено техническое задание на этот самолет.

Госконтракт на завершение опытно-конструкторских работ по самолету и строительство трех опытных машин был подписан 14 ноября 2014 года.

Сделано в России

В разработке и постройке Ил-112В было задействовано почти 30 российских предприятий и более 50 поставщиков комплектующих. Головным изготовителем (85 процентов объема строительства самолета) стал Воронежский ВАСО. Из Ульяновска, с предприятия «Авиастар-СП» прибывают в Воронеж панели фюзеляжа, люки и двери. Изделия и агрегаты из полимерных композиционных материалов поступают от ЗАО «Аэрокомпозит». Что касается шасси, гидроцилиндров и элементов крыла, то их разрабатывает холдинг «Термодинамика», входящий в государственную корпорацию «Ростех», двигатели ТВ7-117СТ делают на санкт-петербургском «Климове».

В рамках Госпрограммы вооружения до 2025 года Министерством обороны запланировано приобретение на первоначальном этапе более 20 самолетов Ил-112В. Производственные мощности воронежского ВАСО позволяют собирать до 12 Ил-112В в год.

Ил-112В – моноплан нормальной аэродинамической схемы с высоко расположенным прямым крылом. Фюзеляж включает три секции. Грузовой люк расположен в корме. Крыло цельное, крепится на фюзеляж с помощью силовых элементов. Шасси убирающееся, пятиопорное. Пилотажно-навигационное оборудование Ил-112В позволяет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории Международной организации гражданской авиации (ICAO). Предусмотрен ручной заход на посадку на необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая располагающие взлетно-посадочной полосой с грунтовым покрытием.

Самолет имеет бортовой комплекс обороны, позволяющий защититься от ракет класса «воздух-воздух» и «поверхность-воздух». Транспортник может действовать и вблизи линии соприкосновения с противником.

Крейсерская скорость (450–500 км/ч) практически не уступает конвертоплану корпуса морской пехоты США Bell V-22 Osprey стоимостью 72 миллиона долларов, максимальная взлетная масса – 21 тонна, полезная нагрузка – пять тонн.

В грузовой кабине могут разместиться до 50 человек личного состава или 26 парашютистов с личным вооружением, что также превышает показатели американского конвертоплана, способного переместить 24 десантника. В условиях необходимости быстрого развертывания войск и укрепления группировки средствами ПВО, РЭБ, переброски полевых госпиталей Ил-112 незаменим. Его ТТХ позволяют сделать вывод, что отечественные самолетостроители с техническим заданием Министерства обороны справились. А значит, наша военно-транспортная авиация вскоре пополнится парком современных Ил-112.

Владимир Максимов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года