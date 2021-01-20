Гардероб защитника Арктики

Экипировка военнослужащих, несущих службу в Заполярье, непрерывно совершенствуется

За последние годы Россия создала в Арктике серьезную военную инфраструктуру. В ее составе аэродромы, гарнизоны, позиции радиолокационных средств, а также зенитно-ракетных систем. Даже простым обывателям хорошо известны базы на острове Котельном и Земле Франца Иосифа – «Арктический трилистник» и «Арктический Клевер». Также в Заполярье уже активно формируются уникальные воинские части – арктические мотострелковые бригады, полки и дивизии береговой обороны. И если военнослужащие частей и подразделений связи, радиотехнических войск и ПВО несут службу на своих позициях, то полярная пехота выполняет задачи непосредственно в полях. Точнее – в тундре.

Арктические стрелки совершают многокилометровые марши на боевой технике, на лыжах и даже собачьих упряжках, ведут патрулирование, организуют полевые лагеря. А в случае необходимости организуют наступление или оборону. И все это в самых сложных погодных и природных условиях. Поэтому достаточно интересно разобраться, как экипированы подразделения береговой обороны и бойцы арктических мотострелковых бригад.

Кто там служит

В настоящее время за защиту Арктики отвечает стратегическое командование «Северный флот», а также Объединенное командование войск и сил на Северо-Востоке – ОКСВ, которое подчиняется командованию Восточного военного округа, штаб находится на Камчатке. Граница территорий контроля Северного флота и Объединенного командования проходит по острову Врангеля.

Формально в настоящее время только одна воинская часть в российских Вооруженных силах носит приставку «арктическая». Это 80-я мотострелковая бригада, которая базируется в Алакуртти. Подчиняется она 14-му армейскому корпусу Северного флота. Подразделения бригады не только прикрывают российскую границу на северо-западном направлении. Также мотострелки активно действуют практически по всей зоне ответственности СФ. В частности, проводят учения на арктических островах, в районе Тикси, Воркуты и на Новой Земле.

Также в Заполярье активно действуют и другие воинские части – это 200-я мотострелковая бригада и 61-я бригада морской пехоты. Черные береты и пехотинцы работают в Арктике не менее активно, чем их коллеги из 80-й омсбр(а). Они также участвуют в морских десантах на острова и в учениях по всей зоне ответственности Северного флота.

“ Костюм зимний обеспечивает одинаковый комфорт как в статике, так и при активных действиях. В нем военнослужащий чувствует себя комфортно при температуре до минус 50 градусов ”

А вот в составе Объединенного командования на северо-востоке до недавнего времени арктических частей и подразделений не было. 40-я бригада морской пехоты, базирующаяся на Камчатке, несколько раз проводила учения в районе Анадыря. Но ее епархией остаются сам полуостров и районы южнее него.

Еще в 2016 году министр обороны Сергей Шойгу анонсировал развертывание в ОКСВ дивизии береговой обороны (БО). В частности, в состав уникального соединения войдут подразделения, которые будут выполнять боевые задачи на квадроциклах.

Несмотря на свое наименование береговая оборона, части и подразделения БО – это фактически обычные мотострелки. Их организационно-штатная структура, вооружение и экипировка практически идентичны. Более того, в боевых уставах Сухопутных войск есть даже специальные главы, посвященные организации и ведению береговой обороны. Примечательно, что в настоящее время в ВС РФ есть только одна часть береговой обороны – это 126-я бригада, базирующаяся в Крыму.

В декабре прошлого года на итоговой военной коллегии глава военного ведомства сообщил, что в составе военно-морского флота сформированы новая береговая ракетная бригада и полк береговой обороны. В настоящее время уже известно, что новые воинские части вошли в состав Тихоокеанского флота. Так, место дислокации бригады БРАВ – Сахалин. А вот где базируется новый полк береговой обороны, пока не сообщалось. Не исключено, что он стал первой воинской частью новой дивизии БО.

О том, что количество арктических подразделений будет только увеличиваться, говорит и другой факт. Уже несколько лет в Дальневосточном общевойсковом командном училище ведется подготовка по специальности «Применение мотострелковых подразделений (арктических)».

На лето и зиму

В настоящее время российские арктические стрелки имеют два комплекта полевой формы одежды. Это стандартная ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования), а также комплект арктической формы одежды (АКФО). Опытные поставки последнего в войска начались еще в 2016 году. ВКПО используется при действиях в условиях, когда на улице неэкстремальная температура, а также мало снега. В более суровых условиях полярные мотострелки надевают уже арктические комплекты.

Фактически ВКПО используется с конца весны до середины осени. Сам подбор элементов полевого обмундирования отличается от принятых на остальной территории России. Как известно, главный элемент ВКПО – это костюм демисезонный из ткани софтшелл. Но именно этот элемент формы одежды в Арктике практически не нашел применения. В летние месяцы в полярных регионах жарко, а в остальное время, когда нет снега, ветрено и часто выпадают осадки.

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Поэтому полярные стрелки, особенно во время морских десантных действий, предпочитают использовать в качестве основного слоя костюм ветроводозащитный. Последний выполнен из мембранной ткани и как раз предназначен для ношения во время сильных осадков и ветра. Под него надевают термобелье, а в случае необходимости бойцы дополнительно утепляются жилетом.

С точки зрения правильности ношения элементов ВКПО такое сочетание не самое оптимальное, особенно если речь идет об активных действиях. В отличие от софтшелла мембранная ткань хуже выводит влагу. Именно поэтому костюмы, выполненные из этого материала, рекомендуется использовать преимущественно в статике. Но выбора нет – при сильном ветре, особенно на морском побережье, софтшелльный костюм демисезонный показал себя не самым эффективным элементом.

Если температура опускается ниже нуля, бойцы предпочитают сразу переодеваться в утепленный костюм. Это самый теплый элемент-слой ВКПО. Формально утепленный костюм надевается поверх всех слоев, когда военнослужащий остановился на привал. Также согласно руководству по ношению всесезонного комплекта полевого обмундирования его можно носить при температуре от минус 20 до минус 40 градусов, когда военнослужащий находится преимущественно в покое.

Но в условиях Заполярья солдаты, сержанты и офицеры используют костюм

утепленный на полевых занятиях и учениях, когда активность очень высокая. Правда, не всегда применимы утепленные штаны. Они достаточно громоздкие и сковывают движение. Вместо них носят преимущественно мембранные штаны от ветровлагозащитного костюма.

В жаркое время года во время полевых занятий бойцы предпочитают использовать «изделие 6ш122». Под таким сложным индексом скрывается двухсторонний маскировочный халат. Примечательно, что он хоть и является элементом формы одежды, но входит в состав боевой экипировки «Ратник». У маскхалата два типа раскраски, которые отличаются базовым фоном. Зеленый вариант используется в лесистой местности. Коричнево-серый – преимущественно во время действия в горах, а также весной и осенью, когда растительность еще не покрылась густой листвой.

Серо-белая природа

Арктический комплект полевой формы стал своеобразной визитной карточкой российских военных. К примеру, иностранные средства массовой информации любят иллюстрировать свои новости о РФ и наших Вооруженных силах именно фотографиями бойцов в АКФО.

Надо признать, что теплые штаны и куртка из ткани пиксельного камуфляжа, сочетающего светло- и темно-серые тона, выглядят достаточно оригинально и эффектно. АКФО используется всеми военнослужащими, действующими в Арктике. Помимо мотострелков, в эти же комплекты одеты расчеты зенитно-ракетных систем, операторы РЛС, связисты и военнослужащие других военных специальностей.

В состав арктического комплекта входит более десятка элементов одежды. Формально АКФО также разбит на несколько слоев. Но в отличие от ВКПО у него нет такой жестко предписанной связи.

В комплекте два вида термобелья – тонкое влагоотводящее и более толстое, выполненное из утепленной ткани типа флис. Примечательно, что разработчики комплекта отказались от популярных сейчас среди военных и туристов комбинированных комплектов, аналогичных изделиям фирмы X-bionics. В арктических условиях для максимального сохранения тепла требуется как можно больше воздушных прокладок, которые и создают отдельные слои одежды.

Поверх термобелья сразу надевается так называемый костюм зимний. Это главный элемент АКФО, который состоит из полукомбинезона, длинной куртки и утепленного жилета. В неблагоприятных погодных условиях военнослужащий может дополнительно поддеть так называемый костюм зимний. Это куртка и штаны, сшитые из ткани типа флис высокой плотности.

На локтях и коленях костюма находятся защитные полосы ткани. Поэтому считается, что вместе с термобельем костюм зимний можно использовать, как отдельный слой. Правда, несмотря на высокую плотность ткани, вряд ли она выдержит долгое нахождение в снегу. Примечательно, что аналогичный костюм используется в новом комплекте для горных подразделений. Только там он выполнен в оливковом цвете, а в качестве усилителей применяется ткань в расцветке ЕМР.

Считается, что костюм зимний обеспечивает одинаковый комфорт как в статике, так и при активных действиях. В нем военнослужащий чувствует себя комфортно при температуре до минус 50 градусов. Правда, чтобы достигнуть максимального комфорта, сначала необходимо выполнить активные действия с физической нагрузкой. После этого в комплекте набирается достаточно тепла.

Арктический офис

В составе АКФО есть элементы и так называемой офисной формы одежды. Речь идет о полевом кителе и штанах, также выполненных из ткани «арктический пиксель». По своему покрою они сильно отличаются от аналогичных элементов ВКПО. Китель в арктическом комплекте классический, без стоячего воротника, с прямыми накладными карманами и застегивается он на пуговицы.

Вместо термобелья под него надевается хлопчатобумажная майка с длинным или коротким рукавом. Последняя выглядит весьма оригинально, ее рукава выполнены из ткани «арктический пиксель».

Формально китель и штаны должны использоваться в полевых условиях при температуре выше 15 градусов тепла. Но в этом случае они теряют свои маскирующие свойства. При такой погоде даже на арктических островах земля освобождается от снежного покрова, не говоря уже о материковой части. Поэтому эти элементы одежды используются как офисные комплекты в гарнизонах. Правда, с потеплением военнослужащие опять переодеваются в обычные зеленые офисные куртки и штаны, а также в полевые кители ВКПО.

Несмотря на то, что с момента начала поставок прошло уже четыре года, арктическая форма одежды продолжает совершенствоваться. Не исключено, что в ближайшее время АКФО будет модернизирована и в ее составе появятся отдельные комплекты для мотострелков.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года