Глубина мужества

Аварийно-спасательной службе военно-морского флота исполнилось 100 лет

5 января 2021 года исполнилось 100 лет аварийно-спасательной службе (АСС) ВМФ. Эта дата определена приказом министра обороны СССР № 145 от 15.06.1961, основанным на декрете Совета народных комиссаров (СНК) от 05.01.1921 «О сосредоточении всех работ по судоподъему в Наркомате по морским делам и зачислении личного состава, занятого судоподъемными работами, в состав военнослужащих». За прошедшее столетие многократно менялись название, структура и подчиненность АСС ВМФ, но содержанием всей ее деятельности было, есть и будет спасательное, судоподъемное и водолазное дело, а неизменной основой АСС ВМФ остаются суда поисково-спасательного назначения.

Пропущенное 300-летие

Историческая справедливость требует отметить, что оказание помощи поврежденным в боях и при различных авариях кораблям, спасание гибнущих на море людей, проведение судоподъемных, подводно-технических работ (ПТР) имели место с самого начала создания флота России в 1696 году. Архивы хранят яркие примеры выполнения аварийно-спасательных работ (АСР) военными спасателями задолго до 1923 года. Например, в 1715 году на Балтике у острова Котлин во время шторма затонул 64-пушечный корабль российского флота «Нарва». Указом от 4 июля 1715 года Петр I распорядился начать работы по подъему корабля. В Петровском «Уставе морском», изданном в 1720 году, отражены вопросы спасания и оказания помощи аварийному кораблю. В 1848 году под руководством командира 1-й бригады 4-й дивизии кораблей Черноморского флота контр-адмирала Павла Нахимова осуществлен подъем тендера «Струя». Кронштадтская водолазная школа с 1882 по 1917 год ежегодно выпускала в среднем 75 рядовых водолазов и четырех офицеров. Наконец, 14 июля 1915 года в состав Балтийского флота принято спасательное судно (СС) подводных лодок (ПЛ) «Волхов» (с 1923 года «Коммуна»), которое до настоящего времени в строю и выполняет задачи на Черноморском флоте. И таких примеров до 1921 года сотни.

Аварийно-спасательное обеспечение (АСО) как совокупность мероприятий, направленных на оказание помощи аварийным кораблям и спасание их экипажей, существовало задолго до декрета СНК от 05.01.1921 года. Поэтому с полным основанием спасатели ВМФ могли отметить как минимум 300 лет своей деятельности в 2015 году. Тем более что декрет СНК от 05.01.1921 года «О сосредоточении всех работ по судоподъему в Наркомате по морским делам и зачислении личного состава, занятого судоподъемными работами, в состав военнослужащих» вскоре был отменен декретом СНК от 29.10.1921 года «О передаче подъема судов из ведения Народного комиссариата по морским делам в ведение Народного комиссариата путей сообщения».

Роль ЭПРОН

“ В годы войны спасателями ВМФ были оказаны различные виды помощи более чем 1500 аварийным судам и кораблям, что в значительной степени обеспечило поддержание боеспособности кораблей флота и работу морского транспорта ”

Ключевую роль в становлении и развитии АСС ВМФ сыграла созданная 17 декабря 1923 года Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), руководство которой сумело в 20-е годы не только собрать распыленные по всей стране водолазные кадры и специальное оборудование, но и сконцентрировать в своих руках все судоподъемные, аварийно-спасательные и подводно-технические работы (АСР и ПТР). Среди успешно выполненных в предвоенные годы судоподъемных работ такие, как подъем ПЛ «Пеликан», «Орлан», «Карп», АГ-16, Л-55, танкера «Эльбрус», эсминцев «Калиакрия», «Пронзительный», «Керчь», ледоколов «Садко» и «А. Сибиряков» и многих других. С 18 января 1931 года на ЭПРОН наряду с проведением судоподъемных работ возлагалось также выполнение АСР и ПТР. Экспедиции и аварийно-спасательные отряды ЭПРОН организационно входили в состав Наркомата водного транспорта, но в оперативном отношении подчинялись Наркому по военным и морским делам при выполнении АСР на флотах. Интересно отметить, что в довоенный период термин «аварийно-спасательная служба» был синонимом послевоенного термина «аварийно-спасательное обеспечение». За период деятельности ЭПРОН в 1923–1938 годах спасено 188 кораблей и судов общим водоизмещением 420 тысяч тонн, а также поднято с различных глубин морей, озер и рек около 300 судов общим водоизмещением 157 тысяч тонн. В научно-технический совет ЭПРОН, созданный в 1931 году, входили ведущие ученые страны в области кораблестроения – академик А. Н. Крылов, члены-корреспонденты АН СССР Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович, профессор В. Г. Власов, а в области физиологии водолазного труда – академик Л. А. Орбели, член-корреспондент АН СССР Е. М. Крепс.

К началу Великой Отечественной войны ЭПРОН стала уже достаточно мощной организацией. Она имела 28 спасательных судов и буксиров, 50 водолазных ботов, несколько плавбаз для судоподъемных работ, барж, килекторов с техническими средствами для выполнения судоподъемных и АСР. Все это позволило успешно выполнять задачи, с которыми пришлось столкнуться в ходе войны. В большой мере этому способствовало также и то, что ЭПРОН с момента ее создания формировалась на основе военной структуры.

Создание АСС ВМФ

В первый же день войны приказом наркома ВМФ СССР и наркома морского флота (МФ) СССР от 22 июня 1941 года № 0525/22с ЭПРОН была полностью передана в состав ВМФ. Приказом наркома ВМФ от 2 июня 1942 года № 0469 ЭПРОН была переименована в Аварийно-спасательную и судоподъемную службу (АССС) ВМФ, а приказом наркома ВМФ от 3 января 1944 года № 05 АССС ВМФ переименована в АСС ВМФ. Аварийно-спасательные службы и отряды сформированы на всех флотах и флотилиях. Назначением АСС ВМФ являлись обеспечение боевой деятельности флота (флотилии) в аварийно-спасательном отношении, проверка состояния спасательных устройств по обеспечению живучести на кораблях, обслуживание торгового морского и промыслового флотов. С образованием в 1943 году Речного аварийно-спасательного управления (РАСУ) в ВМФ значительно усилилась интенсивность работ по расчистке речных фарватеров, повысилась эффективность АСР. АСС ВМФ внесла значимый вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне и вписала в свою историю славные страницы героических свершений и высокопрофессиональной деятельности на всех флотах и в тылу.

За годы войны количество кораблей и судов, поднятых АСС ВМФ на морях и реках, составило около 1700, их суммарный тоннаж – 730 тысяч тонн. Подъем и восстановление затопленных судов, разделка поднятых судов, не подлежащих ремонту, на металлолом, а также восстановление гидротехнических сооружений портов были определены как общегосударственные задачи. Начиная с февраля 1944 года задания по этим работам вносились в народно-хозяйственный план страны и утверждались ГКО СССР. В результате передачи судов из гражданских ведомств, их переоборудования в спасательные буксиры, восстановления судов, поднятых в освобожденных от врага портах, а также за счет использования трофейных судов общее количество спасательных судов и буксиров, морских и речных водолазных катеров к концу войны увеличилось с 82 до 230.

Морские спасательные службы

В первое послевоенное десятилетие АСС ВМФ выполнялось большое число судоподъемных работ, а также ПТР, связанных с восстановлением разрушенных портовых сооружений и других народно-хозяйственных объектов. С мая 1945-го по декабрь 1955-го подняли 2700 кораблей и судов. В середине пятидесятых годов с восстановлением народного хозяйства страны началось создание мощного океанского ракетно-ядерного флота, основой которого стали атомные подлодки. Соответственно возросли и требования к АСО боевых сил флота.

Следствием этого стало Постановление СМ СССР от 17 марта 1956 года № 362–233, согласно которому с АСС ВМФ снималась задача по проведению судоподъемных и ПТР для гражданских ведомств с передачей части спасательных судов и технических средств в создаваемую спасательную службу Министерства морского флота. Приобретенный за годы войны технический потенциал позволил АСС ВМФ не только успешно решать задачи АСО морской и речной деятельности всей страны, но и заложить прочный фундамент в создание и развитие АСС других министерств и ведомств в последующие годы.

Три адмирала, три личности

В истории ЭПРОН-АСС ВМФ были три руководителя службы, которые внесли основной вклад в ее развитие. Выдающимся организатором аварийно-спасательного и судоподъемного дела, создавшим из ЭПРОН мощную единую организацию, завоевавшую в стране и за рубежом авторитет, был начальник ЭПРОН с 1932 по 1942 год контр-адмирал Фотий Крылов. Уникальные операции по спасанию ледоколов «Малыгин», «А. Сибиряков», подъему ледокольного парохода «Садко» и многие другие выполнялись непосредственно под его руководством. С начала войны и до 1942 года Крылов в блокадном Ленинграде руководил работой оперативной группы, выполнявшей спасательные работы на Ладожском озере и обеспечивавшей движение по Дороге жизни. В 1943-м он назначен начальником РАСУ ВМФ, которым руководил до 1946 года.

В наиболее напряженный период деятельности АСС ВМФ – с 1942 по 1958 год бессменное руководство службой осуществлял инженер-вице-адмирал Александр Фролов. Под руководством Фролова в 1942-м проведена реорганизация ЭПРОН в АСС ВМФ, успешно выполнившую все задачи в военный и послевоенный период. Он сумел быстро создать значительно обновленный коллектив управления и мобилизовать его на выполнение все возраставших задач. Фролов участвовал в наиболее крупных и сложных судоподъемных работах лайнеров «Ганза», «Гамбург», линкора «Новороссийск». Крылов и Фролов были руководителями АСС ВМФ в период, когда она фактически являлась единой государственной спасательной службой страны. Крупнейшим специалистом и организатором аварийно-спасательного и судоподъемного дела АСС ВМФ в 60–70-е годы был инженер-контр-адмирал Николай Чикер, который многое сделал для становления и развития НИИ АСС, заместителем начальника которого он являлся в 1948–1956-м. С 1958 по 1963 год он руководил АСС ВМФ, а с 1963 по 1972-й был заместителем начальника ВФ и АСС ВМФ – главным инженером АСС ВМФ.

В ВМФ с 1989 года несут службу два океанских спасательных буксирных судна проекта 5757 «Фотий Крылов» и «Николай Чикер». Появление судна, названного в честь инженер-вице-адмирала Фролова, сделает полным состав судов с именами руководителей АСС ВМФ, непрерывно руководивших АСС ВМФ с 1932 по 1972 год и внесших наибольший вклад в ее деятельность за столетнюю историю.

Достижения и неудачи

За вековую историю АСС были, конечно, достижения и неудачи. Успешных спасательных операций значительно больше. Вот некоторые из них. Высокий уровень профессионализма спасатели показали при оказании помощи ПЛ М-19, затонувшей в 1948 году на глубине 26 метров в заливе Советская Гавань. Спасатели через 16 часов после аварии сумели поднять ее на поверхность вместе с оставшимся в живых личным составом. Такая спасательная операция относится к числу уникальных. За усовершенствование методов подъема крупнотоннажных судов (подъем лайнеров «Ганза» в 1949-м и «Гамбург» в 1950-м) разработчикам проектов подъема и руководителям этих работ были присуждены Государственные премии СССР. Среди операций, выполненных в 50-е годы, следует отметить сложные и во многом уникальные работы при спасании личного состава линкора «Новороссийск» и его подъеме в 1955–1957 годах в Южной бухте Севастополя.

Успешная операция по спасению экипажа ПЛ М-351, затонувшей на глубине 83 метра, проведена в августе 1957 года на Черном море. Силы АСС ВМФ прибыли к месту аварии через четыре часа. В течение 85 часов подводная лодка была поднята вместе с экипажем. В 1962 году во время испытаний спасательной ПЛ проекта 666 впервые в мире отработана новая технология спасения подводников «сухим» способом – путем перевода подводников из аварийной подводной лодки в отсек самоходного универсального спасательного снаряда, установленного на аварийной ПЛ. Успешные результаты испытаний подводной лодки проекта 666 в 1962–1965 годах послужили основанием для создания отечественных спасательных ПЛ проекта 940 и спасательных глубоководных аппаратов трех поколений. Впервые была отработана и технология глубоководных водолазных спусков из спасательной ПЛ. Высокий профессионализм и большое мужество проявили спасатели в ходе целого ряда операций. Это спасение транспортов «Иргиз» в 1956-м и «Посьет» в 1979-м. В этом же ряду стоит операция 1972 года в Атлантике, проведенная спасателями по поддержанию на плаву, а затем буксировке в базу атомной ПЛ К-19. В 1967–1969 годах выполнены технически сложные работы по подъему с 200-метровой глубины в Баренцевом море ПЛ С-80 и большой объем трудоемких судоподъемных работ в 1972–1974-м в порту Читтагонг Народной Республики Бангладеш, работы в 1977 году по подъему БПК «Отважный» и многие другие. Подъем БПК «Очаков» в 2014-м является самой крупной судоподъемной работой, выполненной ВМФ России за постсоветскую историю как по величине поднятого объекта, так и по значимости результата – освобожден судоходный фарватер в озеро Донузлав в Крыму. В 2018 году осуществлено рекордное погружение водолазов на глубину 416 метров с борта СС ПЛ проекта 21300, принятого в состав ВМФ в 2015-м.

Были и неудачи. Таковой оказалась операция по спасению экипажа ПЛ М-200, затонувшей в 1956 году на глубине 53 метра в результате столкновения в районе Таллина с эскадренным миноносцем. Безуспешно закончились работы в 1957-м по оказанию помощи подводной лодке М-256, стоявшей на якоре в районе Таллина. С трудностями осуществлялось спасение экипажа дизельной ПЛ С-178, затонувшей в 1981 году в Уссурийском заливе на глубине 31 метра, экипажа атомной ПЛ К-429, затонувшей в 1983-м в районе Камчатки на глубине 41 метр, экипажа атомной ПЛ К-278, затонувшей в 1989 году на глубине 1650 метров. Гибель в 2000-м атомной ПЛ «Курск» выявила неготовность спасательной службы флота к действиям в сложных условиях и на больших глубинах.

Трудный период

Процесс реформирования ВМФ с начала 90-х годов непосредственно затронул АСС (с 1993-го управление поисковых и аварийно-спасательных работ – УПАСР, с 2009-го – СПАСР) ВМФ. С начала 90-х и до начала 2000-х годов являлась устойчивая тенденция массового списания спасательных судов как по причине их физического износа и морального старения, так и из-за отсутствия финансовых и материально-технических условий эксплуатации судов. Это единственный этап в истории АСС ВМФ с отрицательной динамикой развития судового состава.

Из-за наличия финансовых, организационно-правовых и научно-технических проблем общее количество судов сократилось почти на 40 процентов и составляло около 120 единиц. Такого не было даже после окончания Великой Отечественной войны. Списание из числа действующих двух спасательных ПЛ проекта 940, ПЛ проекта 1840, СС «Эльбрус» (проект 537), CC проекта 527 и СС проекта 532 резко ограничило возможности проведения работ по спасению экипажей аварийных ПЛ, лежащих на грунте, что нашло подтверждение при гибели АПЛ «Курск». В номенклатуре СС исчезли такие подклассы, как спасательные подводные лодки, судоподъемные суда и поисково-спасательные корабли. Ключевым направлением по обеспечению решения задач поисково-спасательного обеспечения (ПСО) ВМФ в сложившихся условиях стало совершенствование координации с другими АСС страны как при выполнении АСР, так и при развитии судового состава.

Для этого в соответствии с постановлением СМ – правительства РФ от 01.03.1993 № 174 «О совершенствовании деятельности ведомственных АСС по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России» в 1993–1997 годах были разработаны положение о взаимодействии АСС министерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России, проект Федеральной целевой программы по строительству СС и ряд других нормативных документов федерального уровня.

Закономерности развития

Многолетний опыт выполнения АСР показал, что уроки аварий являются одной из движущих сил развития АСС ВМФ. Катастрофа АПЛ «Курск» ускорила техническое переоснащение УПАСР ВМФ. В 2001–2003 годах в качестве первоочередной меры была проведена установка на имеющиеся суда импортной поисково-спасательной техники. Существенным шагом вперед в вопросе развития сил и средств ПСО ВМФ стала «Концепция развития системы ПСО ВМФ на период до 2025 года», утвержденная министром обороны РФ 14 февраля 2014 года, которая определила цель, задачи и основные направления развития системы ПСО ВМФ. Основными результатами на сегодня в части развития судового состава является создание СС ПЛ проекта 21300, 35 многофункциональных СС пунктов базирования проектов 23370, 23040, 11 спасательных буксирных судов ближней морской зоны проектов 745мбс, 22870, 02980.

Доля современных судов за последние шесть лет выросла почти в четыре раза, уровень современности увеличился с 10 до 37 процентов от общего количества СС. Устойчивой тенденцией современного этапа является создание многофункциональных судов, решающих несколько задач ПСО. При сохранении нынешних темпов финансирования полное обновление судового состава СПАСР ВМФ планируется к 2030 году. С 2014 по 2020 год свыше 30 образцов морской спасательной техники и имущества приняты на снабжение. Доля оснащения подразделений СПАСР ВМФ современными образцами морской спасательной техники и имущества составляет около 90 процентов.

Ключевым направлением дальнейшего развития может стать использование возможностей современных как специализированных спасательных, так и неспециализированных судов, созданных в интересах других управлений ВМФ и Минобороны, ФГБУ «Морспасслужба», ПАО «Газпром», «Совкомфлот» путем размещения на них основных типов судового специализированного модульного оборудования.

Виктор Илюхин, доктор технических наук, профессор, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года