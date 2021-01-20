В мире гибридных войн оборонительная традиция неуместна

Александр Бартош в изданной недавно книге «Гибридная война» предпринимает очередную попытку привлечь внимание к виду вооруженного конфликта, который из предмета теоретических дискуссий превратился в новый вид межгосударственного противоборства и главный инструмент подрывных усилий Запада против России.

В учебном пособии проанализирована эволюция современных конфликтов, изложены особенности применения гибридных угроз, показаны возможности стратегии и контрстратегии гибридной войны как нового вида межгосударственного противоборства для решения военно-политических задач обеспечения безопасности России.

Масштабы и угрожающая реальность результатов практического применения изощренной англосаксонской стратегии комбинирования силовых и несиловых способов насилия свидетельствуют, что гибридная война сегодня все ощутимее приобретает очертания возможного катализатора и спускового крючка нового мирового конфликта. Ныне отчетливо видно, что Соединенные Штаты концепт «гибридная война» превратили в серьезную угрозу для международной и национальной безопасности России.

Обнаружив в нулевые годы XXI века, что Россия выходит из безвременья 90-х, Вашингтон довел американо-российские отношения до состояния максимальной напряженности по всем фронтам и направлениям: политическом, дипломатическом, экономическом, социально-идеологическом (приобретающем национал-расистские черты), агрессивном киберинформационном, русофобско-пропагандистском, разведывательно-подрывном, военно-силовом, при этом сохраняя тенденцию количественного и качественного наращивания войск и усиления их провокационной активности в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

Ставка США в гибридной войне против России рассчитана на то, чтобы одолеть нас по возможности без непосредственного крупномасштабного вооруженного столкновения.

Администрации США вне зависимости от их партийной принадлежности упорно рассматривают Россию как врага. В декабре 2020 года об этом в очередной раз открыто заявил государственный секретарь Майк Помпео.

Не вызывает сомнений, что в предстоящие годы нашей стране предстоит противостоять формируемым США и их союзниками вызовам и угрозам, направленным на углубление во всем мире беспорядка и хаоса, развязывание холодных и горячих конфликтов, организацию государственных переворотов, экономических кризисов, масштабных атак в кибернетической сфере, в космосе.

Какими конкретно представляются реакция и ответные действия России на гибридные угрозы и вызовы XXI века? В условиях нового вида агрессии назрела необходимость открытого официального признания авторитетными инстанциями России ведущейся против нашей страны гибридной войны. Такое признание послужит мобилизующим фактором, как это было с обращением к советскому народу в первые дни после начала Великой Отечественной, что позволит консолидировать российское общество для противодействия далеко идущим замыслам инициаторов гибридной агрессии.

Назрела необходимость строго исходить из того, что несоблюдение любых уже действующих законов, без каких-либо исключений, в условиях ведущейся гибридной войны должно рассматриваться в качестве пособничества тем, кто объявил себя нашими врагами, с соответствующей законной ответственностью. Это же должно относиться и к оценкам противоправной деятельности той части так называемой внутренней оппозиции, что уже открыто действует в качестве «пятой колонны» и на активизацию и антиправительственные выступления которой откровенно рассчитывают за океаном.

Вполне реальным является перерастание гибридной войны в горячую фазу и втягивание России первоначально в локальный вооруженный конфликт с использованием созданного вокруг нее санитарного кордона возможных театров гибридной войны. Как следствие требуется планомерное осуществление уже принятых и планируемых мер по защите пространства наших жизненно важных интересов на собственной территории и территориях соседей, некоторые из которых сегодня используются как театры гибридной войны против России. Следовало бы дополнить принимаемые меры выработкой стратегии долгосрочного активного противоборства на каждом направлении, развитие союзнических, партнерских отношений со странами, готовыми к совместному противодействию инициаторам любых видов агрессии.

Весьма важно поддержание на должном уровне потенциала разведывательных служб России для проведения системной работы по упреждающим действиям, своевременному вскрытию нетрадиционных угроз. Потенциал сил и средств контрразведки, специальные информационные структуры, отлаженный механизм военно-гражданского взаимодействия и средств территориальной обороны должны быть способны гарантированно обеспечивать внутреннюю безопасность всей страны. По-видимому, целесообразно рассмотреть вопрос создания межведомственной структуры, способной возглавить и координировать работу различных министерств и ведомств по противодействию гибридной войне.

Осознание апологетами гибридных войн адекватного восприятия руководством и народом России исходящих от США и их союзников вызовов и угроз, реализация активных мер постоянного противостояния и противодействия, без сомнения, будут оказывать отрезвляющее влияние на горячие головы гибридных агрессоров.

Федор Ладыгин, генерал-полковник, начальник Главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ (1992–1997), почетный академик АВН РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (865) за 19 января 2021 года