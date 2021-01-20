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ТАСС

Индия может применять тренажер Невского ПКБ для испытаний морского истребителя Tejas

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Комплекс SBTF включает взлетный трамплин с углом подъема 140 градусов, аэрофинишеры, а также оптическое, светотехническое, радиотехническое и телевизионное оборудование для обеспечения посадки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Наземный испытательный и учебно-тренировочный комплекс SBTF (Shore-Based Training Facility), спроектированный Невским проектно-конструкторским бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) для Военно-морских сил (ВМС) Индии, может применяться для испытаний морского варианта легкого истребителя индийской разработки LCA (Light Combat Aircraft) Tejas. Об этом говорится в материалах ПКБ, посвященных 90-летнему юбилею предприятия и имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Комплекс SBTF включает взлетный трамплин с углом подъема 140 градусов, аэрофинишеры, а также оптическое, светотехническое, радиотехническое и телевизионное оборудование для обеспечения посадки. Тренажер должен обеспечивать подготовку летчиков ВМС Индии для обслуживания закупленных палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, а также использоваться для проведения испытаний индийского палубного легкого истребителя Naval LCA", - говорится в буклете.

SBTF аналогичен российскому наземному испытательному тренировочному комплексу (авиационному) НИТКА. Он был построен на базе авиации ВМС Индии Ханса в штате Гоа.

Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января.

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Tejas
МиГ-29К
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