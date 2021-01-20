ЕС устанавливает общие правила экспорта стрелкового оружия

Брюссель. 18 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз устанавливает единообразные для стран-членов правила экспорта стрелкового оружия и легких вооружений (ЛСО) и боеприпасов к ним.

Совет ЕС решил установить набор общих характеристик, которые конечные обладатели сертификатов на экспорт ЛСО и боеприпасов к ним должны будут соблюдать.

"Цель этого решения, - говорится в опубликовавшем его в понедельник Официальном журнале ЕС, - снизить риск перенаправления оружия незаконным пользователям или тем, кому оно не предназначалось, создать равные условия и повысить ясность для оборонной промышленности и ее клиентов в отношении соответствующих требований".