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Интерфакс-АВН

ЕС устанавливает общие правила экспорта стрелкового оружия

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Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза.
Источник изображения: www.autonews.ru

Брюссель. 18 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз устанавливает единообразные для стран-членов правила экспорта стрелкового оружия и легких вооружений (ЛСО) и боеприпасов к ним.

Совет ЕС решил установить набор общих характеристик, которые конечные обладатели сертификатов на экспорт ЛСО и боеприпасов к ним должны будут соблюдать.

"Цель этого решения, - говорится в опубликовавшем его в понедельник Официальном журнале ЕС, - снизить риск перенаправления оружия незаконным пользователям или тем, кому оно не предназначалось, создать равные условия и повысить ясность для оборонной промышленности и ее клиентов в отношении соответствующих требований".

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