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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польские ВМС продолжат участие в операции IRINI

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Морской патрульный самолет An-28B1R BRYZA
Морской патрульный самолет An-28B1R BRYZA.
Источник изображения: belvpo.com

16 января из Польши в Италию отправится очередная смена участников операции Евросоюза IRINI. Контингент выделен из состава бригады морской авиации, дислоцирующейся в Гдыне.

В течение следующих шести месяцев они будут участвовать в воздушном патрулировании судоходных путей между Европой и Африкой в Средиземном море с целью поддержки эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Польское подразделение состоит из 80 военнослужащих, небольшая часть которых будут работать в штабе операции в Риме, остальные - на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия. Также в составе контингента имеется морской патрульный самолет An-28B1R BRYZA.

С начала операции IRINI в мае 2020 года польские самолеты совершили 73 патрульно-разведывательные миссии проведя в воздухе 394 часа.

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Италия
Ливия
Польша
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
Евросоюз
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