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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Российская корпорация затянула ремонт болгарских истребителей МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Болгарии
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник изображения: belvpo.com

Российская корпорация РСК «МиГ» существенно затянула ремонт истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. По этой причине София потребовала компенсацию в размере 925 тыс.евро. Корпорация «МиГ» уже выплатила часть суммы - 186 тыс. евро, остаток должен быть перечислен до конца марта.

В 2018 году правительство Болгарии подписало соглашение с РСК «МиГ» на сумму 40 млн. евро, целью которого было проведение ремонта и модернизации 8 МиГ-29, после чего они должны быть способны участвовать в миссиях так называемой «воздушной полиции НАТО». Дополнительно был заключен договор на техническое обслуживание самолетов. На момент подписания соглашения в болгарских ВВС было 15 истребителей МиГ-29, половина из которых не летали по техническим причинам.

Ожидается, что все контракты будут завершены к середине 2021 г. Отсутствие достаточного количества истребителей в ВВС Болгарии привело к их неспособности выполнения задач по охране собственного воздушного пространства в полном объеме. Кроме того, у болгарских пилотов значительно снизился показатель часов налета.

В прошлом году Болгария подписала контракт с белорусским Авиаремонтным заводом №558 на ремонт самолетов Су-25. Стоимость контракта составила 40 млн. евро. По сведениям МО страны, задержек в реализации этого контракта нет.

В 2019 году Болгария подписала контракт с США на поставку 8 истребителей F-16 Block 70 за которые уже заплатила 1,2 млрд. долларов. Самолеты будут поставлены в 2023-2024 годах.

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Страны
Белоруссия
Болгария
Россия
США
Продукция
F-16
МиГ-29
Су-25
Компании
МиГ РСК
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