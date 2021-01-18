Американский большой робокорабль получит жилой отсек.

Большой роботизированный корабль, проектирование которого в настоящее время ведется в интересах ВМС США, получит небольшой жилой отсек для технической команды. Об этом, как сообщает Breaking Defense, заявил начальник отдела автономных систем ВМС США капитан Питер Смолл. По его словам, средний роботизированный корабль, который также создается по заказу военных, такого отсека иметь не будет.

ВМС США заказали эскизное проектирование большого роботизированного корабля в сентябре прошлого года. Контракты на проведение работ получили компании Huntington Ingalls, Lockheed Martin, Bollinger Shipyards, Marinette Marine, Gibbs & Cox и Austal USA. По окончании разработки военные намерены определить возможные технологии, которые можно будет использовать в новом корабле, а также определить его технический облик.

Военные заинтересованы в разработке робокораблей длиной от 61 до 91 метра и водоизмещением от 900 до 1800 тонн. Корабли должны быть относительно недорогими при строительстве. Военные также ожидают, что конфигурацию кораблей можно будет относительно быстро менять в зависимости от задачи. В частности, речь идет о быстрой смене ракетного вооружения. Другие подробности пока не раскрываются.

По словам Смолла, жилой отсек на большом роботизированном корабле потребуется для временного размещения моряков, которые будут отвечать за дозаправку робота, проведение ремонта на море и навигацию в пределах береговой базы, включая швартовку. Присутствие небольшого экипажа на большом робокорабле потребуется, поскольку он будет совершать долгие морские переходы.

Ранее Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США запустило проект по разработке надводного робота NOMARS (No Manning Required, Ship — персонал не нужен, корабль). Согласно требованию проекта, робот должен быть создан без каких-либо помещений для людей. Разработка будет вестись одновременно по двум направлениям: корпус корабля и бортовые системы.

Василий Сычёв