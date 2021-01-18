Войти
N+1

Ударный зонд станции InSight завершил свою работу

528
0
0
Ударный зонд станции InSight завершил свою работу
Ударный зонд станции InSight завершил свою работу.
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Специалисты, работающие с марсианской станцией InSight, решили завершить работу одного из ее основных научных инструментов — установки HP3. Инженерам за два года работ так и не удалось протянуть ленту с датчиками на глубину не менее трех метров, сообщается на сайте NASA.

HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) является одним из двух основных научных приборов автоматической станции InSight, которые работают на поверхности Красной планеты. Устройство должно было при помощи самозабивающегося ударного зонда, длиной около 35 сантиметров, разместить вертикально в грунте ленту с датчиками температуры, общей длиной в пять метров, которая связывает зонд и станцию и обеспечивает как подачу питания, так и передачу данных. Ожидалось, что затем внешняя часть зонда станет импульсным источником тепла, что дало бы ученым возможность изучить характер распространения тепловых потоков в грунте и определить его свойства.

Однако в реальности работа инструмента на Марсе с самого начала оказалась сопряжена с целым рядом проблем. Частицы грунта слипались друг с другом, не осыпаясь в скважину, а на глубине оказался относительно прочный слой дюрикраста. Некоторый прогресс в работе появился при использовании небольшого ковша, установленного на роботизированной руке IDA, который давил сначала на боковую поверхность зонда, а затем на его заднюю крышку, что позволило зонду полностью уйти в грунт.

Тем не менее, в дальнейшем ученым вновь пришлось менять схему работы — зонд не смог продвигаться дальше в грунт без помощи ковша. В итоге его сначала засыпали песком с помощью ковша, а затем роборука давила на грунт рядом с зондом, что позволило ему продолжить движение. В конце прошлого года инженерам пришлось прервать работы из-за недостатка энергии и перенести их на январь 2021 года.

9 января 2021 года зонд, предварительно засыпанный новой порцией песка, совершил серию из 500 ударов, однако продвинуться дальше в грунт не смог. После этого команда миссии решила прекратить попытки восстановить работоспособность инструмента, которые велись с конца февраля 2019 года.

Несмотря на неудачу, инструмент получил ряд ценных научных данных, в частности зафиксировал падение температуры грунта во время затмения Солнца Фобосом. Кроме того, исследователи отмечают, что накопили уникальный опыт работы с роботизированной рукой. Ожидается, что InSight проработает на Марсе еще два года, узнав много нового о строении планеты и ее климате.

Подробнее об устройстве станции и ее задачах можно прочесть в материалах «Заглянуть внутрь Красной планеты» и «Сейсмограф для Марса».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Марс
Робот
Похожие новости
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
05.03.2020
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
15.04.2019
Ученый РАН: пилотируемая космонавтика России не нужна
20.10.2014
Создающие роботов
16.04.2014
Россия способна совершить прорыв в космонавтике, считает эксперт
26.07.2013
Летающие роботы для исследования поверхности Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи