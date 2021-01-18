Ударный зонд станции InSight завершил свою работу.

Специалисты, работающие с марсианской станцией InSight, решили завершить работу одного из ее основных научных инструментов — установки HP3. Инженерам за два года работ так и не удалось протянуть ленту с датчиками на глубину не менее трех метров, сообщается на сайте NASA.

HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) является одним из двух основных научных приборов автоматической станции InSight, которые работают на поверхности Красной планеты. Устройство должно было при помощи самозабивающегося ударного зонда, длиной около 35 сантиметров, разместить вертикально в грунте ленту с датчиками температуры, общей длиной в пять метров, которая связывает зонд и станцию и обеспечивает как подачу питания, так и передачу данных. Ожидалось, что затем внешняя часть зонда станет импульсным источником тепла, что дало бы ученым возможность изучить характер распространения тепловых потоков в грунте и определить его свойства.

Однако в реальности работа инструмента на Марсе с самого начала оказалась сопряжена с целым рядом проблем. Частицы грунта слипались друг с другом, не осыпаясь в скважину, а на глубине оказался относительно прочный слой дюрикраста. Некоторый прогресс в работе появился при использовании небольшого ковша, установленного на роботизированной руке IDA, который давил сначала на боковую поверхность зонда, а затем на его заднюю крышку, что позволило зонду полностью уйти в грунт.

Тем не менее, в дальнейшем ученым вновь пришлось менять схему работы — зонд не смог продвигаться дальше в грунт без помощи ковша. В итоге его сначала засыпали песком с помощью ковша, а затем роборука давила на грунт рядом с зондом, что позволило ему продолжить движение. В конце прошлого года инженерам пришлось прервать работы из-за недостатка энергии и перенести их на январь 2021 года.

9 января 2021 года зонд, предварительно засыпанный новой порцией песка, совершил серию из 500 ударов, однако продвинуться дальше в грунт не смог. После этого команда миссии решила прекратить попытки восстановить работоспособность инструмента, которые велись с конца февраля 2019 года.

Несмотря на неудачу, инструмент получил ряд ценных научных данных, в частности зафиксировал падение температуры грунта во время затмения Солнца Фобосом. Кроме того, исследователи отмечают, что накопили уникальный опыт работы с роботизированной рукой. Ожидается, что InSight проработает на Марсе еще два года, узнав много нового о строении планеты и ее климате.

Подробнее об устройстве станции и ее задачах можно прочесть в материалах «Заглянуть внутрь Красной планеты» и «Сейсмограф для Марса».

Александр Войтюк