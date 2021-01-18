Центр проектирования микросхем получил льготный заём на 200 млн рублей

Столичный научно-производственный центр получил льготный заем в размере 200 млн рублей. Полученные средства предприятие направит на приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующее решение о предоставление льготного займа было принято Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

Предприятие получит средства сроком на пять лет по льготной ставке 2% годовых. Также, помимо займа, компания вложит в модернизацию производства и пополнение оборотных средств дополнительно 85,7 млн рублей. Ожидается, что благодаря инвестициям в течение пяти лет выручка предприятия вырастет в 2,5 раза, а совокупный объем налоговых поступлений в столичный бюджет составит до 1,8 млрд рублей, — сказал заместитель мэра.

Компания планирует приобрести оборудование для создания измерительной лаборатории, которая будет принимать участие в производстве систем на кристалле для отечественного телекоммуникационного оборудования нового поколения.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в ближайшее время предприятие планирует перенести производство на территорию особой экономической зоны «Технополис Москва».

Уже в этом году центр проектирования микросхем локализует свое производство на площадке ОЭЗ в «Алабушево». Компания стала одной из первых, решивших разместиться в новых инновационных лабораторно-промышленных корпусах. Площадь производства составит более 9 тысяч квадратных метров и даст городу более 500 рабочих мест, — рассказал руководитель ведомства.

НПЦ «ЭЛВИС» – один из ведущих российских разработчиков систем на кристалле и устройств на их основе. Компания предлагает решения в области телекоммуникационного оборудования, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, процессорных архитектур, интегрированных систем безопасности.

Полученный заем поможет реализовать наши планы по расширению и модернизации. Эта мера поддержки дает хороший задел и позволяет как решать конкретные задачи, так и осуществлять долгосрочное стратегическое планирование. Кроме того, удобная инфраструктура площадки «Алабушево» и соседство с другими высокотехнологичными предприятиями позволит сделать нашу работу здесь комфортной и эффективной, — отметил генеральный директор АО НПЦ «ЭЛВИС», Антон Семилетов.