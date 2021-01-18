Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор

Беспроводной телевизор

По мере того, как новые телевизоры становятся все тоньше и легче, их создатели ищут возможности установки своего детища практически в любом месте, в том числе без использования... привычного сетевого шнура.

Российский стартап Reasonance представил на выставке CES 2021 прототип беспроводного телевизора. В нем использована технология, которая способна передавать энергию на расстояние до метра. Более того, компания гарантирует возможность увеличения дальности, благодаря регулировке размера проводящих катушек. Беспроводную передачу энергии обеспечивает внешняя приемная катушка на задней панели телевизора. Разработчики утверждают, что ее можно было интегрировать и непосредственно в телевизионную рамку, однако это несколько «раздуло» бы плоский 40-дюймовый телевизор.

Беспроводной телевизор

Проблему решили, установив катушку в специальный столик, расположенный под основанием телевизора. Система обеспечивает передачу 120 Вт мощности с частотой от 20 до 120 кГц на расстояние до полуметра. Попытку создания своего беспроводного телевизора прежде уже предпринимал Samsung, однако презентация его прототипа на прошлогодней CES так и не состоялась: разработчики решили, что он еще слишком «сырой». В Reasonance считают, что решили проблему соотношения эффективности и стоимости системы, что позволяет интегрировать ее в рыночные продукты. Компания запатентовала свое ноу-хау в России и отправила заявки на патенты в США, ЕС, Китай, Индию, Канаду и Южную Корею.