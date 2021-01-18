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Техкульт

Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор

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Беспроводной телевизор

По мере того, как новые телевизоры становятся все тоньше и легче, их создатели ищут возможности установки своего детища практически в любом месте, в том числе без использования... привычного сетевого шнура.

Российский стартап Reasonance представил на выставке CES 2021 прототип беспроводного телевизора. В нем использована технология, которая способна передавать энергию на расстояние до метра. Более того, компания гарантирует возможность увеличения дальности, благодаря регулировке размера проводящих катушек. Беспроводную передачу энергии обеспечивает внешняя приемная катушка на задней панели телевизора. Разработчики утверждают, что ее можно было интегрировать и непосредственно в телевизионную рамку, однако это несколько «раздуло» бы плоский 40-дюймовый телевизор.

Беспроводной телевизор

Проблему решили, установив катушку в специальный столик, расположенный под основанием телевизора. Система обеспечивает передачу 120 Вт мощности с частотой от 20 до 120 кГц на расстояние до полуметра. Попытку создания своего беспроводного телевизора прежде уже предпринимал Samsung, однако презентация его прототипа на прошлогодней CES так и не состоялась: разработчики решили, что он еще слишком «сырой». В Reasonance считают, что решили проблему соотношения эффективности и стоимости системы, что позволяет интегрировать ее в рыночные продукты. Компания запатентовала свое ноу-хау в России и отправила заявки на патенты в США, ЕС, Китай, Индию, Канаду и Южную Корею.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Канада
Китай
Россия
США
Южная Корея
Проекты
Евросоюз
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5 комментариев
№1
18.01.2021 11:24
Цитата, q
Система обеспечивает передачу 120 Вт мощности с частотой от 20 до 120 кГц на расстояние до полуметра.
А дальше полуметра ЭМИ аннигилируется, что ли? Нет, всё так же облучает пользователей этого "ноу-хау".
Роспотребнадзор, ау-у-у! Тут мощнейший излучатель в каждую квартиру суют!
0
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№2
18.01.2021 13:06
Цитата, q
Проблему решили, установив катушку в специальный столик, расположенный под основанием телевизора. Система обеспечивает передачу 120 Вт мощности с частотой от 20 до 120 кГц на расстояние до полуметра.
Панель телевизора нужно делать левитирующей над столиком.
Вот тогда будет вау-эффект.
А так - беспроводная зарядка для телефонов на анаболиках.
-1
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№3
18.01.2021 15:18
Интересно какие потери от рассеивания. Красиво и двойной счёт за электричество если не больше
-1
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№4
18.01.2021 15:26
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №3
Интересно какие потери от рассеивания

У СВЧ-передачи КПД в среднем 80%.
0
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№5
18.01.2021 17:18
Цитата, Еретик сообщ. №4
У СВЧ-передачи КПД в среднем 80%.
Ага, у микроволновки :))

Цитата, q
Система обеспечивает передачу 120 Вт мощности с частотой от 20 до 120 кГц
Это не СВЧ.
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