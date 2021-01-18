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Техкульт

Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink

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Запуск

Государственная Дума России рассматривает вопрос о штрафах в отношении физических и юридических лиц, которые намерены пользоваться услугами западного спутникового интернета. Будущий закон должен, прежде всего, предельно ограничить доступ в Интернет с помощью сервисов Starlink SpaceX, OneWeb и других зарубежных спутниковых систем.

Как сообщает издание Popular Mechanics, размер штрафов может варьироваться от 10 000 до 30 000 рублей для обычных пользователей и от 500 тыс. до 1 млн. рублей для юридических лиц. Одна из основных причин столь жестких мер – невозможность при пользовании иностранным спутниковым Интернетом осуществлять оперативно-розыскные мероприятия специальными службами. По мнению законодателей, весь российский интернет-трафик должен проходить исключительно через подконтрольных российских провайдеров связи. Один из главных сторонников блокировки Starlink – глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже не раз критиковал НАСА и Пентагон за субсидирование SpaceX через госконтракты. Что же касается Starlink, то эта программа помимо обеспечения Интернетом оставшихся не охваченных им 4 % территории Земли, будет, по мнению Рогозина, обеспечивать бесперебойной связью спецподразделения США в различных регионах мира. Несколько странным выглядит запрет на пользование OneWeb, поскольку эта группировка спутников будет выводиться на орбиту, в том числе с помощью российских ракет-носителей «Союз» с космодромов Байконур и Восточный. В свою очередь, Россия будет создавать собственную глобальную систему связи и дистанционного зондирования «Сфера», основу которой составит группировка из 600 спутников. Ее развертывание начнется уже в текущем году и должно завершиться в 2024-м.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
ИТ
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3 комментария
№1
18.01.2021 11:34
Цитата, q
По мнению законодателей, весь российский интернет-трафик должен проходить исключительно через подконтрольных российских провайдеров связи.
Это не только по мнению законодателей. Любой нормальный человек так думает. Но:
Цитата, q
рассматривает вопрос о штрафах
А где конфискация оборудования для доступа к забугорному и-нету? Что, оставим аппаратуру тому, кто ею уже воспользовался? Так у нас некоторые индивиды на штафы ГИБДД давно плюют с высокой колокольни. То же будет и с этими штрафами.
НЕОБХОДИМО:
- на первый раз - штраф+конфискация аппаратуры для выхода в чужой и-нет;
- при повторном - уголовная статья+штраф+конфискация всей аппаратуры.
Иначе это профанация, а не "китайская стена".
0
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№2
18.01.2021 15:24
государственная дума дохера чего рассматривает. Чего какой-нибудь представитель народа придумает, чтобы пропиариться, то дума и рассматривает. И в этом её плюс. Хоть кто-то и как-то обсудить и покритикует между собой идеи своих коллег.

То, что закон запрещающий использование старлинк примут, я сильно сомневаюсь. Т.к. не понимаю как это можно проконтролировать. Депутаты это тоже понимают и не захотят выглядеть глупо. Это всё равно что запретить пользоваться GPS.

То, что старлинк будет использоваться как военная технология и её распространению надо ставить палки в колёса на своей территории, я согласен. Может не сразу, а по команде "гаси".
То же самое с криптовалютами.
0
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№3
18.01.2021 18:10
Не штрафы нужны, а нормальный инет по божеским расценкам, тогда и париться никто не будет с инонетом.
+1
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