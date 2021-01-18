Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink

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Государственная Дума России рассматривает вопрос о штрафах в отношении физических и юридических лиц, которые намерены пользоваться услугами западного спутникового интернета. Будущий закон должен, прежде всего, предельно ограничить доступ в Интернет с помощью сервисов Starlink SpaceX, OneWeb и других зарубежных спутниковых систем.

Как сообщает издание Popular Mechanics, размер штрафов может варьироваться от 10 000 до 30 000 рублей для обычных пользователей и от 500 тыс. до 1 млн. рублей для юридических лиц. Одна из основных причин столь жестких мер – невозможность при пользовании иностранным спутниковым Интернетом осуществлять оперативно-розыскные мероприятия специальными службами. По мнению законодателей, весь российский интернет-трафик должен проходить исключительно через подконтрольных российских провайдеров связи. Один из главных сторонников блокировки Starlink – глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже не раз критиковал НАСА и Пентагон за субсидирование SpaceX через госконтракты. Что же касается Starlink, то эта программа помимо обеспечения Интернетом оставшихся не охваченных им 4 % территории Земли, будет, по мнению Рогозина, обеспечивать бесперебойной связью спецподразделения США в различных регионах мира. Несколько странным выглядит запрет на пользование OneWeb, поскольку эта группировка спутников будет выводиться на орбиту, в том числе с помощью российских ракет-носителей «Союз» с космодромов Байконур и Восточный. В свою очередь, Россия будет создавать собственную глобальную систему связи и дистанционного зондирования «Сфера», основу которой составит группировка из 600 спутников. Ее развертывание начнется уже в текущем году и должно завершиться в 2024-м.