Водную проблему Крыма решит спецавиация

Минувшей осенью в Крыму планировали провести эксперимент по вызову искусственного дождя. К сожалению, из-за накладок случилась задержка, а потом ветер изменился в сторону Украины, орошать которую не входило в планы ученых. Кстати, о планах за счет искусственных осадков застраховаться от засухи на большей части страны ранее заявлял Китай. Может ли Россия решить таким образом водные проблемы Крыма?

Минэкономразвития планирует включить опреснение морской воды в Крыму в ФЦП (федеральную целевую программу) развития регионов. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом в пятницу заявил в Симферополе замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Неопределенность объясняется тем, что "рано или поздно наполнение поверхностных водоемов произойдет, и актуальность проблемы спадет", – цитировало чиновника РИА Новости Крым. Но пока что проблема более чем актуальна.

Как известно, после воссоединения полуострова с Россией, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал не менее 85% потребностей региона в пресной воде. В два предыдущих года полуостров страдал из-за маловодья, а летом 2020-го пережил настоящую засуху. Как сообщил в конце прошлого года крымский "МК" со ссылкой на Гидрометцентр республики, за ноябрь водохранилища полуострова заполнились незначительно, а в двух из них, Чернореченском и Партизанском, приток отсутствовал полностью.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером, Аянское водохранилище, вода из которого должна поступать в столицу Крыма, практически пересохло, сообщил в нынешнюю среду севастопольский телеканал НТС. Уже несколько месяцев жители некоторых городов полуострова живут по строгим графикам подачи воды, люди получают ее по два-три часа утром и вечером, отмечала "Комсомольская правда Крыма".

Федеральные и региональные власти бросили все силы на решение водного вопроса. Напомним, президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 2020 года пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма и Севастополя. По мнению главы региона Сергея Аксенова, единственным выходом из водного кризиса на полуострове является создание установок для опреснения воды из Азовского моря.

В конце декабря Аксенов сообщил, что подрядчик для опреснительных работ уже найден и готов приступить к строительству объектов уже в январе. Впрочем, крымские экологи, чье мнение привел портал "Ридус", высказывают сомнения в том, что опреснение не станет действенным решением проблемы маловодья – в качестве питьевой опресненная вода непригодна, а в качестве технической будет дорогостоящей.

На полуострове пытаются найти своими силами альтернативные источники пресной воды. Так, врио главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что ученые предлагают использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе Черного и Азовского морей. Однако по оценке старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы.

Ранее крымские специалисты предлагали "собирать излишки воды" из рек, впадающих в Черное море, и наполнять ими пустующий Северо-Крымский канал. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это также может привести к иссушению этих водоемов.

Надежду на то, что водную проблему Крыма можно будет решить "с помощью небес", дали сообщения из Китая. В начале декабря правительство КНР сообщило о намерении сделать ставку на искусственный контроль погоды. В Пекине считают, что к 2025 году удастся при помощи метеорологической авиации вызывать дожди на 56% территории Китая, или 2,1 млн квадратных километров, отмечает "Российская газета". Китайские специалисты используют давно апробированную методику – посев сверху на облака йодида серебра или жидкого азота, что приводит к концентрации капель воды и выпадению дождя или снега.

Аналогичную операцию по вызову искусственного дождя (правда, в куда меньших масштабах) минувшей осенью планировали осуществить в Крыму – самолет Як-42Д Росгидромета должен был провоцировать дождь, воздействуя на облака пиропатронами с йодистым серебром. Но возникла объективная проблема – больше двух месяцев не было облачной погоды, необходимой для работы спецборта в регионе, признал председатель комитета водного хозяйства Крыма Игорь Вайль.

"Провозились с оформлением договора на использование нашего самолета, – пояснил газете ВЗГЛЯД сотрудник ЦАО Росгидромета, заведующий отделом физики высоких слоев атмосферы Владимир Юшков. – Когда прилетели наконец в Крым, ветра уже дули в сторону Украины. Смысла добиваться высаживания влаги над Украиной не было".

Как отмечает израильский физик, специалист в области гидродинамики, профессор Института имени Вейцмана Григорий Фалькович, схема посева сверху йодистым серебром не очень хорошо работает в тех приморских регионах, где сельскохозяйственные угодья отделены от моря горами. Это, в частности, Калифорния, Израиль и тот же Крым. В зимний дождливый сезон над морем воздух, как правило, теплее, чем над сушей.

Подходя к берегу, где воздух холоднее, туча начинает "дождить" еще за три-четыре километра до побережья, так что внутренним районам достается немного. Фалькович предположил, что облако можно не засеивать сверху йодидом серебра, а окуривать снизу дымом – с платформы, установленной у берега. Это, как полагает физик, задержит образование крупных дождевых капель, так что облако превратится в тучу уже над сушей.

Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, членкор Академии наук Владимир Семенов скептически отнесся к предложению израильского теоретика. Дождевые облака в море или на береговой кромке, о которых говорит Фалькович, возникают на температурно-влажностном контрасте восходящих движений воздуха, пояснил Семенов. "Чтобы сдвинуть облака вглубь берега, нужно как-то сместить саму черту контраста температуры.

Это огромные энергии, которые нам недоступны, обмануть атмосферу человек пока не может.

Известно, что аэрозоли, в том числе образующиеся с дымом, могут приводить как к конденсации осадков, так и наоборот. Но такие эффекты возникают при крупномасштабных природных пожарах, а сделать это рукотворно не представляется возможным", – уверен климатолог. По его мнению, для того, чтобы смоделировать такую ситуацию, надо будет выставить у побережья Крыма целую флотилию "дымоходов".

Теоретически в Крыму, учитывая его климат, можно достаточно эффективно конденсировать локально облака, отметил собеседник. "Там жарко, и влагоемкость атмосферы (то есть количество водяного пара, который она содержит) выше, чем в более холодных областях. Поэтому вызвать искусственный снег или дождь вполне возможно. Но все дело в масштабах, – сказал эксперт. – Конечно, можно сделать по сто самолето-вылетов в день и, соответственно, масштабировать эффект выпадения осадков. Но я думаю, что сколь-нибудь больших запасов воды, которые позволили бы решить, например, отсутствие земного орошения сельскохозяйственных полей, таким образом не создать". По мнению ученого,

такая вода стала бы "золотой" по соотношению затрат на авиатопливо и конечного выхода.

"Над полуостровом господствует азорский антициклон – область высокого давления, который протягивается от Восточной Атлантики, там много нисходящих движений случается. С этой точки зрения, Крымский полуостров – не лучший регион для массированного искусственного осаждения атмосферной влаги. Особенно в зимний период, когда разница температур не столь велика, как летом", – пояснил эксперт. По его мнению, властям следовало бы изыскать другие возможности для снабжения региона.

"Если в воде есть острая необходимость, любая цена ее добычи эффективна", – в свою очередь подчеркнул Юшков. Специалист Росгидромета напомнил, что у российских ученых есть богатый опыт разгона дождевых облаков – и это "не только обеспечение чистого неба во время парадов в Москве".

"Мы на мировом уровне в этих разработках. Коллоидное серебро, которым облака обрабатывали раньше – это уже прошлый век. Сейчас есть и другие реагенты, например, жидкий азот. Научные институты трудятся над разработкой эффективных и недорогих в использовании реагентов", – заверил Юшков. Даже масштабированное использование таких технологий не приведет к серьезным экологическим последствиям, считает специалист Росгидромета. "Все реагенты растворяются, то же йодистое серебро, проблем с этим нет, – подчеркнул собеседник. – Жидкий азот будет естественно переходить в газообразное состояние".

Андрей Самохин, Михаил Мошкин