НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России.

На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?

В среду министерство обороны Швеции начало публикацию серии видеороликов под названием "Когда начнется война", в которых Россия обозначена как главный потенциальный противник в вооруженных конфликтах будущего. Минутный трейлер и еще несколько роликов уже появились на YouTube-канале ведомства.

Авторы видео заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и в частности к Северному Ледовитому океану. В качестве основных противоборствующих сторон министерство обороны королевства обозначило США в союзе со Швецией и Россию вместе с Китаем. В трейлере это не утверждается напрямую, однако в одном из роликов используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.

Любопытно, что видеоролики вызвали негативную реакцию у многих шведов. "Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство"; "Равенство "русский – волк" больше не работает"; "Рад, что вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", – такие комментарии появились на YouTube.

В Швеции и раньше были попытки позиционирования России в качестве главного внешнего врага. В октябре 2014 года контр-адмирал военно-морских сил Швеции Андерс Гренстад заявил, что в Стокгольмском архипелаге "вероятно ведется иностранная подводная деятельность". Это может быть подводная лодка, мини-подводная лодка или водолазы, пояснил он. Почти сразу местные СМИ назвали подлодку российской и сообщили, что субмарина получила повреждения. В итоге ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность не подтвердились, а оборонное ведомство Швеции позднее сообщило, что предполагаемая субмарина оказалась "техническим кораблем" – гражданским катером.

Кроме того, в 2020 году стало известно, что Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил и решила нарастить расходы на оборону в период с 2021 по 2025 год на 40%. По словам главы Минобороны страны Петера Хультквиста, это связано со значительным увеличением военной активности России в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга.

"Швеция традиционно использует тему "русской угрозы" с целью обоснования увеличения военных расходов", – объяснял газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов, добавив, что со времен Полтавской битвы Швеция остается "жутким русофобским государством" с традиционными антироссийскими настроениями, усилившимися после 2014 года.

При этом в сентябре 2014 года Швеция стала одной из пяти стран, получивших статус партнера в отношениях с НАТО, наряду с Финляндией, Австралией, Грузией и Иорданией. Это позволило Стокгольму активизировать связи в области сбора разведданных и планирования учений. По словам бывшего посла Швеции при НАТО Хокана Малмквиста, получение такого статуса совпало с присоединением Крыма к России, что заставило Стокгольм "пересмотреть собственную оборонную политику". Он также отметил, что "неприсоединение к военным союзам не означает нейтралитет" Швеции.

В то же время результаты социологических исследований показывают, что с 2014 года число сторонников вступления Швеции в НАТО неуклонно снижается. Данные опроса Гетеборгского университета свидетельствуют, что если в 2015 году 38% респондентов поддерживали идею вступления Швеции в Североатлантический альянс, то в 2016 году этот показатель снизился до 33%, передает ТАСС. С другой стороны, в 2017 году число противников вступления страны в НАТО выросло до 44%, отмечает Dagens Nyheter.

Таким образом, по мнению экспертов, в настоящее время шведское общество делится примерно на три группы: активные сторонники вступления страны в НАТО, противники такой идеи и неопределившиеся. "Совокупная цифра неопределившихся и противников НАТО всегда превышает число сторонников. Теоретически, если бы в Швеции провели референдум о вступлении в НАТО, он бы не состоялся", – отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

"Кроме того, шведы считают вступление в НАТО ненужным из-за того, что альянс требует определенной дисциплины и накладывает ряд ограничений. Швеция не хочет отдавать 2% своих доходов в казну НАТО и желает сохранить производство собственных видов вооружений, не покупая их у других стран. Потому их устраивает нынешняя форма сотрудничества с НАТО", – объяснил политолог.

Есть и другие причины, почему шведы не хотят более тесных отношений с НАТО, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "По мнению атлантистов, существует некая инерция старых подходов, архаика, которая не позволяет Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Север Европы остается особенным регионом в геополитическом смысле.

Там до сих пор удавалось минимизировать противостояние России и Запада, поэтому всем важно сохранять особый статус Швеции и поддерживать ее вклад в европейскую безопасность", – подчеркнул Кортунов.

Эксперт также отметил, что во внутренней политике Швеции существует сложный баланс сил сторонников и противников вступления в НАТО: если нынешнее правительство выступает против этой идеи, то министр обороны страны Петер Хульквист очень критически относится к России, ее политике и военному строительству. "Но главный факт заключается в том, что в шведском обществе до сих пор нету устойчивого большинства в пользу вступления в НАТО. Консенсус по этому вопросу пока не сложился. Любое правительство, которое попытается реализовать такую стратегию, будет вынуждено столкнуться с серьезной оппозицией. Думаю, это и удерживает политиков от вступления в Североатлантический блок", – констатировал политолог.

Что же касается непосредственно роликов "о войне с Россией", то с их помощью власти пытаются ответить на вопрос шведов о том, зачем страна тратит деньги на новые фрегаты, корветы или подлодки, считают эксперты. "И в поисках ответа власти приходят к теме "российской агрессии", потому что Финляндия и Германия на роль агрессора не тянут", – добавляет Межевич.

"При этом степень недоверия шведов к России велика. Сегодня Швеция – это маленькая страна, а Россия – огромное государство. Но 300-400 лет назад ситуация была иной. Тогда шведы всецело контролировали регион Балтийского моря, у них была сильнейшая армия, которую до холодного пота боялись все, включая англичан, – напомнил политолог. – Однако результат Полтавской битвы во времена Петра I в корне изменил ситуацию, из-за чего шведы до сих пор обижены на Россию".

Ирина Яровая, Наталья Макарова