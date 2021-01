Новая рецензия на книгу «Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке»

"Проблема этого мира не в том, что люди знают слишком мало, а в том, что знают слишком много неверного", - писал Марк Твен. Он был писателем, а не шпионом, но его афоризм на 100% применим к сфере деятельности спецслужб. На сайте газеты "Аргументы и Факты" опубликована рецензия Сергея Залесского на книгу Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке", изданную на русском языке Центром анализа стратегий и технологий.

Ху из мистер Джервис?

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) выпустил книгу "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке". Издание представляет собой перевод и адаптацию ставшей бестселлером в США книги Роберта Джервиса "Why Intelligence Fails: Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War".

Автор книги - американский ученый, профессор Колумбийского университета, один из крупнейших специалистов в области теории принятия решений, международной безопасности, военных и политических конфликтов. Джервис, будучи гражданским специалистом, вовсе не исключительно кабинетный ученый. В течение многих лет он работал консультантом ЦРУ США и приглашенным исследователем Национального центра иностранных оценок (National Foreign Assessment Center, NFAC) этой организации. В задачу Джервиса входила оценка и верификация разведывательных данных, получаемых ЦРУ из различных источников, в том числе данных о Советском Союзе. Позднее он возглавлял историко-архивную группу ЦРУ, решавшую в том числе, какие добытые агентством разведывательные материалы можно было рассекретить.

Как проворонили место шаха

Ключевой этап карьеры Джервиса в ЦРУ начался в 1979 году, вскоре после Исламской революции в Иране. Незадолго до революции и падения шахского режима высокопоставленные сотрудники ЦРУ, включая главу NFAC, выступили в Конгрессе и заявили, что начавшиеся в Иране волнения идут на спад и шахскому режиму (на тот момент ключевому союзнику США на Ближнем и Среднем Востоке) ничего не угрожает. Как известно, вскоре шах Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут и бежал из страны, к власти в Иране пришли исламисты во главе с аятоллой Хомейни, а США пришлось придумывать, как спасти захваченных в заложники в Тегеране американских дипломатов. Разумеется, и у американского истеблишмента, и у простых граждан возник вопрос: как их самая дорогая в мире разведка могла так обделаться с прогнозами и анализом ситуации? Джервис оказался идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить соответствующее расследование. Его результаты легли в основу первой половины книги "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке".

Кто ответит за Саддама?

Второй кейс, рассматриваемый автором в книге, - это ложные отчеты разведки о том, что в Ираке действовали программы создания оружия массового поражения, ставшие обоснованием вторжения в эту страну. Этот провал Джервис считает еще более крупным и показательным.

В России принято считать, что все отчеты американской разведки о наличии ОМП в Ираке были сфальсифицированы. Просто потому что Америке очень хотелось вторгнуться в Ирак и захватить тамошнюю нефть. Джервис в главе "Имела ли значение разведка?" отчасти признает правомерность такой точки зрения. Однако он доказывает, что роль политического давления на разведсообщество все же часто переоценивается и наличие обоснования вторжения в виде отчетов разведки, пусть и сильно притянутых за уши, все равно требовалось.

Механизм появления этих нужных политикам ложных, натянутых, сфальсифицированных разведотчетов, хорошо описан Джервисом. Как изначально нейтральные и честные отчеты доворачиваются начальством в нужную сторону. Как "вероятно" и "возможно" превращаются в уверенность (да, то самое "highly likely"). Как отметаются источники и факты, не укладывающиеся в создаваемую картину.

К этому коктейлю добавляются типичные для сотрудников спецслужб, в том числе американских, профессиональные деформации, диктуемые системой карьерного продвижения в этих структурах. Если ты добыл информацию о том, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения, тебя куда скорее повысят. А если ты добыл информацию, что Ирак никакого оружия массового поражения не разрабатывает, то вряд ли.

В результате спорная и недостаточно верифицированная информация подается как достоверная. Например, Джервис подробно разбирает случай, когда закупленные Ираком алюминиевые трубы были расценены американскими аналитиками как компоненты газовых центрифуг для обогащения урана - дескать, а для чего еще может использовать алюминиевые трубы такая страна, как Ирак?

Разведка не может стоить дешево

В заключительной части книги Джервис ставит вопрос о принципиальных границах возможностей разведки и ее функциях. Не только американской - любой. Это в кино есть штандартенфюрер СС Штирлиц, запросто получающий информацию из уст высших должностных лиц врага. В реальном мире разведка получает гигантский массив противоречивой косвенной информации - от слухов до дезинформации спецслужб противника. Из этих разбросанных и плохо стыкующихся осколков нужно собрать пазл. Мало того, что он должен быть правдоподобным. Он должен понравиться вашему политическому руководству. Или, по крайней мере, не должен противоречить его картине мира и планам.

При этом важность разведки для политических решений как минимум сохраняется. Да, мир стал более открытым, чем в годы холодной войны. Большую часть важной информации можно найти в открытых источниках. Но все равно добытую информацию нужно верифицировать, проанализировать и выдать политикам рекомендации и варианты решений. Для этого требуется повышение общего уровня эрудиции, кругозора, страноведческих знаний аналитиков. Все это, пишет Джервис, в свою очередь потребует инвестиций в человеческий капитал разведсообщества, постоянного совершенствования навыков людей. Но сколько бы на это ни потребовалось ресурсов, за провалы разведки страна заплатит больше. И этот касается не только США.