Количество использований возвращаемой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" увеличат в пять раз

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Возвращаемую первую ступень метановой ракеты среднего класса "Амур-СПГ" можно будет использовать до 50 раз, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, планируется рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца жидкостного ракетного двигателя в составе первой ступени ракеты-носителя до 25, 50 раз.

Как отмечалось в материалах сайта госзакупок, ранее планировалось использовать возвращаемую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" до 10 раз.

В многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на низкую околоземную орбиту не менее 9,5 тонн полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 12 тонн.

При этом, на этапе разработки эскизного проекта ракеты, специалисты рассмотрят альтернативные механизмы сохранения первой ступени. В качестве компонентов топлива для ракеты будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Стартовый комплекс ракеты на космодроме Восточный должен обеспечить до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что эскизный проект ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью с метановым двигателем будет готов в 2021 году.

Также Блошенко сообщил, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году. "Параллельно у нас идет работа по созданию двигателя для такой ракеты. Это отдельный контракт с воронежским конструкторским предприятием "КБ Химавтоматики", и полет может быть выполнен на горизонте 2025-2026 гг", - сказал он.

Ранее в госкорпорации сообщали, что летные испытания ракеты планируется начать в 2026 году. Ракета должна заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".