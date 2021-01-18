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WarSpot

Норвежские ракеты полюбились американскому флоту

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Источник изображения: warspot.ru

Часть американских кораблей перейдёт от обороны к нападению. Вчера, 16 января, портал upi.com сообщил о том, что ВМС США объявили о начале тестирования ракет NSM на десантных и «прибрежных» кораблях.

Уже в этом году ракеты NSM будут установлены и протестированы на десантных кораблях типа San Antonio. Кроме того, пусковые установки уже испытаны на кораблях прибрежной зоны типа Independence и Freedom.

Пуск ракеты NSM с борта корабля типа Independence

Источник изображения: seaforces.org

Эти корабли не имеют стандарных для американского флота вертикальных пусковых установок. Поэтому ракеты NSM, устанавливаемые на палубе, позволят без существенных изменений в конструкции нарастить боевую мощь.

Ещё несколько лет назад американцы заявили о намерении вооружить свой вспомогательный флот. В ВМС США считают, что угроза со стороны Китая и других стран велика, поэтому мощные дальнобойные ракеты нужны всему флоту. NSM (Naval Strike Missile) является дозвуковой ракетой и способна поражать надводные и наземные цели на расстоянии порядка 200 км. Боеприпас длиной 4 м и массой свыше 400 кг имеет комбинированную боеголовку и оснащён системой распознавания целей.

Совместное предложение норвежской компании Kongsberg и американской Raytheon победило в тендере ВМС США на новые противокорабельные ракеты в 2017 году. По итогам конкурса ракета NSM была выбрана среди предложений от Boeing (Harpoon block II) и Lockheed Martin (LRASM). В финале конкурса другие компании отозвали свои предложения, и норвежско-американская ракета победила за неимением конкурентов.

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