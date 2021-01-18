Названы пять кораблей РФ, доминирующих на Черном море

Черноморский флот России - не самый большой в мире по тоннажу и численности, зато в его состав входят небольшие малозаметные корабли с мощным вооружением, способные полностью контролировать Черное море. The National Interest назвал пять самых опасных для противника кораблей ЧФ.

Черное море - внутреннее, для того, чтобы выйти на оперативный простор (или хотя бы в другое внутреннее море, Средиземное) кораблям необходимо пройти хорошо защищенными турецкими проливами. Это обстоятельство наложило отпечаток на состав Черноморского флота России - в нем мало крупных надводных кораблей и нет атомных подлодок. Тем не менее возможностей ЧФ более чем достаточно для защиты южных границ России и доминирования в регионе.

Флагман флота - ракетный крейсер "Москва". Корабль длиной в два футбольных поля и водоизмещением 12 тысяч тонн предназначен для уничтожения авианосцев и легко справится с любыми кораблями меньших классов. Главное вооружение крейсера - 16 сверхзвуковых крылатых ракет "Вулкан" весом в 5,3 тонны каждая. От атаки с воздуха корабль прикрывает система ПВО С-300Ф. Есть на крейсере 130-миллиметровая артустановка, многочисленные ракеты ближнего боя и противолодочные торпеды.

Фрегаты класса "Адмирал Григорович" меньше по размеру, но гораздо современнее - это новейшие российские корабли дальней зоны, они малозаметны для радаров и способны использовать сверхзвуковые крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" с радиусом действия до 400 миль. 32 ракеты ближнего действия "Бук" предназначены для поражения небольших кораблей на дальности 40 миль. Для охоты за субмаринами противника фрегат использует вертолет и противолодочные торпеды.

Огневую мощь флота усиливают 10 ракетных катеров типа "Тарантул" и "Молния". Их размеры могут показаться не впечатляющими, однако "Тарантулы" вооружены дальнобойными "Калибрами", а "Молнии" несут по восемь ракет "Москит" с боевым радиусом 170 миль и скоростью в 3 Маха. От ответного удара катера защищает мощная система электронного подавления.

В Новороссийске базируются шесть дизельных подлодок усовершенствованного проекта "Варшавянка". Их обтекаемый корпус прикрыт слоем гасящего материала, благодаря чему эти маленькие подлодки обладают превосходной скрытностью. Вкупе с мощным вооружением: 18 тяжелых торпед и крылатые ракеты "Калибр" - это делает "Варшавянки" очень грозным противником.

Антон Валагин