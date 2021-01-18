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Известия.ru

Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Самолеты Ту-214ОН будут применять в разведывательных целях после выхода России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили два военно-дипломатических источника «РИА Новости» 17 января.

«Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — рассказал один из собеседников агентства.

По данным второго источника, для применения Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков на них потребуется установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. При этом при проектировании Ту-214ОН была предусмотрена возможность модернизации.

Утверждается, что самолеты также будут использоваться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН будут находиться в резерве, пишет «Газета.ру».

Самолеты Ту-214ОН были произведены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них создано госкорпорацией «Ростех». В сентябре 2018 года оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. В тот же день официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что начало процедуры выхода РФ из ДОН обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг договора после выхода США.

Кроме того, она отметила, что США неоднократно заявляли о якобы недобросовестном соблюдении договора со стороны РФ, хотя российская сторона давала на «все нападки» аргументированные ответы.


Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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