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Ставя точку на ДОНе, Ту-214ОН переквалифицируют в разведчиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

После окончательного выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях.

«Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», - цитирует РИА Новости военно-дипломатический источник.

Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Как уточняется, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудования.

«Предварительное решение на этот счет принято», - сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».

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Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Проекты
Военные учения
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