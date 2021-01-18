Разведка и контроль: чем займутся самолеты «открытого неба»

«РИА Новости»: Ту-214ОН переоборудуют в самолеты-разведчики
До окончательного выхода России из Договора по открытому небу оба предназначенных для этих полетов самолета Ту-214ОН будут находиться в резерве, а затем пройдут переоборудование. Новыми задачами самолетов будут разведка и контроль защищенности военных объектов на территории России, а также мониторинг испытаний различных вооружений и оценка эффективности учений.
Два самолёта Ту-214ОН Министерства обороны России, использовавшихся для инспекционных полетов в рамках Договора по открытому небу, переоборудуют для разведывательных целей, приводит РИА «Новости» слова источников в военно-дипломатических кругах.
Оба самолета будут проводить разведку и осуществлять контроль защищенности военных объектов на территории России, а также использоваться для мониторинга испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
В рамках смены квалификационной принадлежности на самолеты будет установлено современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование.
«Возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет», - указали источники.
При этом, до окончательного выхода России из ДОН оба самолета будут находиться в резерве в нынешнем качестве.
Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского Ту-214. Строились самолеты на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, ставшем в 2014 году филиалом фирмы «Туполев».
1 июня 2011 года в Казани первый из двух Ту-214ОН (бортовой номер 64519) совершил первый испытательный полет, передавал портал «Авиация России». Доработки касались изменения как кабины экипажа (дополнительные рабочие места штурмана и оператора), так и размещения бортового авиационного комплекса наблюдения.
Кроме того, эта система позволяет повысить безопасность при выполнении полёта над океаном, обеспечив при аварийной ситуации электроснабжение самолёта в течение 120 минут.
Ту-214ОН оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения (БКАН) разработки ОАО «Концерн радиостроения «Вега». В состав БКАН входят цифровая аэрофотоаппаратура, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и система навигационного обеспечения. Разрешающая способность камер не должна превышать 30 см.
Что касается самого наблюдения, то, при работе в панхроматическом канале центрального фотоаппарата, высота полета должна быть не ниже трех с небольшим километров. На высоте ниже этого значения аппаратуру включать нельзя.
«Ту-214ОН на сегодня является самым лучшим из всех самолетов, которые созданы в рамках договора. Все иностранцы, в том числе и американцы, говорят, что завидуют России, у которой есть такой самолет», - рассказывал заместитель главного конструктора авиационной системы наблюдения «Открытое небо» концерна «Вега» Владимир Медведев.
США остановили программу капитального ремонта самолета OC-135, который предназначен для проведения инспекций в рамках ДОН, еще в июле прошлого года.
Главным отличием является наличие четырех камер в хвостовой части самолета. Поскольку основной задачей самолета является фотографирование, большинство новшеств было связано с обеспечением работы камер и обслуживающего их персонала, передает портал Air War.
Оборудование включает в себя одну вертикальную камеру, два установленных под углом фотоаппарата KS-87 для фотосъемок на высоте 914 метров и одну подвижную камеру KA-91 для съемок с высоты 10 670 метров. Данные сортируются и хранятся при помощи системы Data annotation and recording system (DARMS). Экипаж самолета составляет 38 человек.
ДОН был заключен в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны» - документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о военной деятельности друг друга посредством облетов территорий.
Соглашение действует с 2002-го, но в ноябре прошлого года США объявили об одностороннем выходе из ДОН. До этого среди участников было 34 государства.
Россия неоднократно отмечала, что выход США из договора делает его нежизнеспособным. Поэтому в пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о запуске процесса по выходу из соглашения.
Это не устраивает европейские страны. Например, во Франции выразили сожаление в связи с таким решением российской стороны. По мнению французских дипломатов, ДОН «является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», передает ТАСС.
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Максим Блинов/РИА "Новости"
Рафаэль Фахрутдинов