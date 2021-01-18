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ТАСС

ОДК рассматривает проекты двух морских двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил

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Находящийся в спусковом плавучем доке и готовящийся к спуску на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Санкт-Петербург, апрель 2020 года
Находящийся в спусковом плавучем доке и готовящийся к спуску на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Санкт-Петербург, апрель 2020 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Генеральный директор корпорации Александр Артюхов сообщил, что первый двигатель из этой морской линейки встал на фрегат "Адмирал Головко" в декабре 2020

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) рассматривает два опытно-конструкторских проекта создания морских двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил. Об этом сообщил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

"У нас три сегодня целевые ниши по лошадиным силам: от 6 до 27 тыс. Дополнительно обсуждаются два ОКРовских проекта до 35 тыс. лошадиных сил", - сказал Артюхов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По словам главы ОДК, первый двигатель из этой морской линейки встал на фрегат "Адмирал Головко" в декабре 2020.

Чтобы избежать зависимости от украинских поставок, главкомат ВМФ России еще в начале 2000-х годов утвердил "Концепцию создания и применения газотурбинных двигателей и агрегатов надводных кораблей ВМФ" и возложил функции комплексного поставщика на рыбинское НПО "Сатурн". Современные боевые корабли ВМФ России, в частности фрегаты проектов 22350 и 11356, ранее оснащались силовыми установками николаевского "Зоря"- "Машпроект".

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Страны
Россия
Украина
Компании
ОДК УК
Сатурн НПО
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
22350
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