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WarSpot

Украинский флот тестирует своего «разведчика»

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в этом году украинский флот может получить новый разведывательный корабль. Вчера, 15 января, портал armyinform.com.ua сообщил о том, что корабль проекта «Лагуна» проходит испытания в Чёрном море.

«Это первый выход в этом году среднего разведывательного корабля проекта «Лагуна» в акваторию Чёрного моря. В целом это уже третий выход этого корабля, построенного для нужд ВМС Украины», — сообщило информационное агентство Минобороны Украины «АрміяInform».

Средний разведывательный корабль проекта «Лагуна»

Источник изображения: armyinform.com.ua

Средний разведывательный корабль проекта «Лагуна» заложен на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацком» и спущен на воду 23 апреля 2019 года. Затем корабль на специальном плавучем доке был доставлен по Днепру в Одессу для дооборудования на предприятии «Судоверфь Украина». В море представители судостроительного предприятия вместе с экипажем проверяли возможности и техническую готовность корабля — в частности, главной энергетической установки, а также узлов и механизмов для работы в открытой акватории. Кроме того, были протестированы корабельные технические средства, а также проверена их способность к эксплуатации в реальной обстановке. Ожидается, что после проведения всех этапов государственных испытаний, которые запланированы на 2021 год, корабль проекта «Лагуна» войдёт в состав сил постоянной боевой готовности ВМС Украины.

По данным портала ukrmilitary.com, в разведывательный корабль был переоборудован один из готовых корпусов судов проекта 502 ЭМ (средний рыболовный морозильный траулер). Всего на стапелях предприятия «Кузница на Рыбацком» находилось пять корпусов проекта 502ЕМ разной степени готовности. В базовом проекте полное водоизмещение судна составляет 1220 т, длина — 54,8 м, ширина — 9,8 м, высота борта — 5 м, скорость — 11,6 узлов, дальность плавания — более 7000 миль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Лагуна
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