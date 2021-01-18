Dagens Nyheter (Швеция): вторжение в Швецию навредит окружающей среде

Даже когда западный автор пишет о военных, он все равно пишет о демократии. Доклад о том, как шведские военные загрязняют окружающую среду, видимо задел автора за живое. В весьма эмоциональной заметке он заявляет: «Если мы действительно хотим снизить военные выбросы — нужно работать над демократизацией России и Китая».

Где, спрашивается, оценка экологических последствий?!

Всякому, кто считает, что военные загрязняют окружающую среду, следует задуматься об альтернативе. Если на нас нападут и захватят, для климата это будет еще хуже.

Можно ли считать оборону экологическим преступником? Эту идею выдвигает Йоран Грейдер (Göran Greider, журналист, писатель, поэт и социал-демократ, прим. перев.), который трубит у себя в Твиттере (заглавными буквами): "НОВЫЙ ДОКЛАД: ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБОРОНЫ НА КЛИМАТ - ЭТО ВЫЗОВ БЕЗОПАСНОСТИ".

Доклад, на который он ссылается, составило Шведское общество мира и арбитража ("Свенска Фредс"). Вышел он еще осенью, но пролетел незамеченным, как истребитель Сааб. Сразу же возникают вопросы.

Например: может, "Свенска фредс" заодно оценит, как повлияет на окружающую среду то, с чем военные всячески борются - война и вторжение? Можно ли рассчитывать, что неприятель прикатит экологическим поездом, а лучше даже электромобилем? Разве учения для окружающей среды не априори "полезнее" полноценных боевых действий? Ведь на учениях стреляет лишь одна сторона.

И наконец: улучшится ли экологическая политика Швеции, если управлять страной будет иноземная держава? Можем ли мы рассчитывать, что будущее марионеточное правительство - в свободное от казней и расправой над бунтовщиками время - будет выступать на климатических саммитах с той же горячностью?

Читая доклад, я понимаю, что некоторые из моих придирок несправедливы и предвзяты. В нем приводится целый ряд интересных замечаний.

Так, у вооруженных сил имеются свои экологические директивы. Но соблюдаются они плохо - в том числе что касается наблюдения и оценки. Это более серьезная проблема, чем та, на которой делается акцент в докладе, а именно: что выбросы военных не считаются проблемой безопасности и что у них есть на то исключительное право, которого нет у других.

Что военным это сходит с рук, рассуждают авторы, "вероятно, связано с убеждением, что всё, что касается безопасности нации, должно иметь приоритет". Возможно, так и есть. И это вполне разумно. Безопасность нации превыше всего, и ее обеспечивают вооруженные силы.

"Все указывает на то, что военные во всем мире повинны в значительных выбросах парниковых газов", - отмечается в докладе, где вооруженные силы США называются "одним из худших загрязнителей в истории".

Но вывод, который напрашивается - отнюдь не тот, что Швеция, а лучше даже США, должны разоружиться в одностороннем порядке. Мир так устроен, что когда диктатуры рушатся, они разоружаются, и за ними приходят демократии. Верно и обратное: это диктатуры и авторитарные государства угрожают миру во всем мире и нагнетают гонку вооружений. Когда Россия решит, что пора уже перестать угрожать соседям, Швеция сможет оставить часть своих истребителей на земле.

Если мы действительно хотим сократить выбросы вооруженных сил - а мы хотим - то лучший способ - работать на демократизацией стран вроде России и Китая.

Эрик Хелмерсон (Erik Helmerson)