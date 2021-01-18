Войти
Военно-промышленный курьер

Иран показал своим врагам «рой» боевых дронов и пуски баллистических ракет

554
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Иран провел учения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции «Великий Пророк-15».

В ходе военных маневров отработаны массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также поражение целей дронами-камикадзе. Был осуществлен массовый запуск последних модификаций ракет собственного производства: «Зальзал», «Зульфикар» и «Дезфул». Иранские военные заявили, что в ходе учений беспилотники работали в составе «роя» под управлением искусственного интеллекта.

Военные эксперты обратили внимание на интересную особенность применения ракетных комплексов, которые помещены в контейнеры. Так как пусковая установка и сам снаряд замаскированы под грузовик с прицепом (фуру), то их трудно обнаружить и соответственно уничтожить.

На видео также попали кадры использования разведывательных БПЛА «Шахид-171». Кроме того, во время вчерашних учений «Морская сила-99» впервые осуществила торпедную стрельбу подводная лодка типа «Фатех».

Такое масштабное применение Ираном стратегических ракет вызвано неоднократными угрозами Тегерану со стороны США и Израиля, которые ведут подготовку к войне. Об этом свидетельствует, хотя бы то, что вчера в район проведения военно-морских учений вошла иностранная подводная лодка.

Авиации ПЛО КСИР удалось обнаружить ее, когда субмарина всплыла на перископную глубину. По видеозаписи эксперты определили, что это была американская атомная подлодка USS Georgia типа «Огайо» с установленным на ней модулем DDS, который предназначен для высадки боевых пловцов при нахождении в подводном положении, сообщает Free News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
AI
Ohio
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
30.11.2020
The National Interest (США): вооруженные силы США теряют ведущую позицию?
08.04.2019
Война на море в XXI веке
06.07.2016
Три кита безопасности
29.05.2013
Боевые роботы пугают экспертов
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи