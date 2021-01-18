Иран показал своим врагам «рой» боевых дронов и пуски баллистических ракет

Иран провел учения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции «Великий Пророк-15».

В ходе военных маневров отработаны массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также поражение целей дронами-камикадзе. Был осуществлен массовый запуск последних модификаций ракет собственного производства: «Зальзал», «Зульфикар» и «Дезфул». Иранские военные заявили, что в ходе учений беспилотники работали в составе «роя» под управлением искусственного интеллекта.

Военные эксперты обратили внимание на интересную особенность применения ракетных комплексов, которые помещены в контейнеры. Так как пусковая установка и сам снаряд замаскированы под грузовик с прицепом (фуру), то их трудно обнаружить и соответственно уничтожить.

На видео также попали кадры использования разведывательных БПЛА «Шахид-171». Кроме того, во время вчерашних учений «Морская сила-99» впервые осуществила торпедную стрельбу подводная лодка типа «Фатех».

Такое масштабное применение Ираном стратегических ракет вызвано неоднократными угрозами Тегерану со стороны США и Израиля, которые ведут подготовку к войне. Об этом свидетельствует, хотя бы то, что вчера в район проведения военно-морских учений вошла иностранная подводная лодка.

Авиации ПЛО КСИР удалось обнаружить ее, когда субмарина всплыла на перископную глубину. По видеозаписи эксперты определили, что это была американская атомная подлодка USS Georgia типа «Огайо» с установленным на ней модулем DDS, который предназначен для высадки боевых пловцов при нахождении в подводном положении, сообщает Free News.