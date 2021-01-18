Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится

К 2030-му в группировке ракетных подводных крейсеров стратегического назначения не останется кораблей советской постройки

Морские стратегические ядерные силы РФ ждет обновление. Планируется, что к 2030 году все подводные ракетоносцы советской постройки будут сняты с вооружения и заменены новыми кораблями, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Впрочем, они уточнили, что эти сроки могут быть скорректированы в зависимости от графика поставок новых единиц. Поэтому, по словам собеседников «Известий», в настоящее время увеличивается количество новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей». Как изменится морская составляющая российской ядерной триады в ближайшее десятилетие, для «Известий» разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Ударными темпами

На днях стало известно, что, согласно заключенному в июле прошлого года контракту Минобороны и завода «Севмаш» на два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А, этим субмаринам будут присвоены имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Тем самым будет продолжена традиция присвоения имен выдающихся военных и политических деятелей России самому мощному оружию ВМФ. Эти корабли станут девятым и десятым представителями семейства лодок «Борей» с ракетами «Булава».

По первоначальной программе поставки вооружений от 2011 года планировалось, что до 2020-го в состав флота будут введены восемь атомных подводных ракетоносцев типа «Борей». Однако произошедшие в 2014–2015 годах геополитические события заставили изменить приоритеты. Кроме того, стране пришлось реализовывать ряд широкомасштабных проектов, вроде Крымского моста. Произошли изменения в сроках сдачи таких крупных судостроительных объектов, как атомные подводные корабли. Следует отметить, что достаточно сильные в военном кораблестроении державы Англия и Франция свои атомные подводные лодки строят за вполне сравнимое время.

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера «Юрий Долгорукий» на заводе «Севмаш», 2007 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Разработка нового поколения РПКСН проекта 955 «Борей» началась в 1980-х годах. Головная лодка «Юрий Долгорукий» была заложена в 1996-м. Изначально планировалось, что эти крейсеры будут нести на борту ракеты «Барк». Создание этого изделия вызвало проблемы, и лодку перепроектировали под новую ракету «Булава». Из-за этого крейсер «Юрий Долгорукий» вошел в состав ВМФ только в 2012 году. Затем последовали субмарины «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Эти три лодки строились с широким использованием корпусных конструкций и механизмов от аннулированного в начале 1990-х годов строительства лодок проектов 971 и 949А.

12 июня 2020 года в состав ВМФ РФ вошел подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» — четвертый корпус серии. Он строился с нуля по новому проекту 955А. Эта субмарина открывает поколение 4+. Еще четыре таких лодки находятся на строительстве на заводе «Севмаш». Это «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Проект 955А существенно модернизирован в части снижения шумности, улучшения маневренности, повышения степени автоматизации. В лодке отсутствуют какие-либо импортные материалы и механизмы. Внешне корпуса проекта 955А от 955 отличаются отсутствием горба. Аналогов таких подводных кораблей в иностранных флотах пока нет.

Современное состояние

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту обладают практически полной скрытностью при ведении патрулирования в глубинах Мирового океана, особенно при нахождении под арктическими льдами. Помимо скрытности они обладают практически полной неуязвимостью, тем более при нахождении лодки в защищенном силами ВМФ «бастионе». Обратной стороной эксперты называют проблемы доведения до лодки в глубинах сквозь толщу воды сигналов боевого управления. В российской военной доктрине атомные лодки относятся к ядерному резерву Верховного главнокомандующего и служат для гарантированного нанесения удара возмездия по противнику, совершившему ядерное нападение на РФ. Поэтому скорость доведения сигналов не является столь уж важным параметром.

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А (класс «Борей-А») «Князь Владимир» в акватории Северодвинска на территории производственного объединения «Севмаш», 2019 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В настоящее время морские стратегические ракетно-ядерные силы России включают в себя две дивизии подводных крейсеров. 31-я — базируется в Гаджиево. В ее состав входят шесть крейсеров проекта 667БДРМ, а также «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». В составе другой дивизии с номером 25 и местом базирования на Камчатке имеется одна еще советская лодка проекта 667БДР «Рязань» и две лодки проекта 955. «Рязань» вошла в состав ВМФ СССР в 1982 году. Недавно она прошла ремонт в Большом Камне, но 39 лет для подводного корабля — это уже многовато.

Лодки проекта 667БДРМ входили в состав ВМФ СССР в период 1984–1990 годов. Самой молодой из них уже 30 лет. Они неоднократно проходили средний ремонт и модернизацию. В 1990-х — начале 2000-х годов модернизация этих крейсеров была, по сути, единственной гарантированно финансируемой программой отечественного ВМФ. Для вооружения лодок этого семейства и лодок предыдущего проекта 667БДР были созданы ракеты, известные под названиями «Синева» и «Лайнер».

Из шести имеющихся в строю субмарин 667БДРМ «Брянск» в настоящее время проходит ремонт с продлением срока службы на три-четыре года, а вторая из построенных, «Екатеринбург», по некоторым сведениям, находится в отстое. Решение о выводе корабля из боевого состава принимается на основе конкретного технического состояния. Поэтому ранее этому может подвергнуться не самая старая из лодок.

При назначенном сроке службы в 25 лет бесконечно продлевать его нет возможности. Всё это означает, что к 2030 году лодки проекта 667БДРМ и 667БДР покинут боевой состав ВМФ России. Причем списание начнется уже в ближайшие два года. Но за это время им на замену придут «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». Лодка «Князь Олег» уже выведена из эллинга «Севмаш», ожидалась ее передача ВМФ в 2020 году. Вообще обычно лодка выводится из эллинга, когда она находится в технической готовности примерно на 90%. Затем она достраивается и идет на испытания.

Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с атомной подлодки «Владимир Мономах» в Охотском море, 2020 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

На прошедших в прошлом году учениях стратегических сил впервые был произведен пуск ракет «Булава» с лодки «Владимир Мономах» ТОФ. Это открывает дальнейший путь для перевооружения 25-й дивизии АПЛ на новые крейсеры. Уже известно, что второй и третий корпуса серии 955А войдут в состав этой дивизии. ВМФ в последнее время активно укрепляет как инфраструктуру системы базирования на Камчатке, так и ее оборону. Камчатская группировка Вооруженных сил России получает новые корветы и тральщики. Существенно укреплены силы противодиверсионной обороны. Идет развитие береговых войск и сил противовоздушной обороны полуострова.

В настоящее время в строю имеется четыре новые стратегические лодки, еще четыре строится. Надо понимать, что не все лодки одновременно могут находиться в боевом составе в готовности к пуску своих ракет. Одна лодка может быть на боевой службе, другая — на ремонте, третья — проходить курс боевой подготовки экипажа. Поэтому оптимальный состав дивизии подводных лодок включает в себя от пяти до семи субмарин. Для доведения двух дивизий РПКСН до минимального состава ВМФ и заказал в 2020 году еще две лодки «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». При закладке этих кораблей в нынешнем году их ввод в состав ВМФ можно ожидать в 2027–2028-м. К этому времени эра подводных ракетоносцев советской постройки уже будет завершаться.

Дмитрий Болтенков