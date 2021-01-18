Из-за китайцев досталось украинской оборонке

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило китайскую компанию Skyrizon, инвестировавшую в акции украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», в список «военных конечных пользователей» (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний.

«Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США», - приводится в релизе Минторговли США слова министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).

По его словам, такие меры США послужат предупреждением экспортному сообществу о существенных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая.

Ранее Минторговли указывало, что список MEU - это инструмент, используемый BIS для ограничения экспорта, реэкспорта и передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под действие Правил экспортного контроля (EAR), отдельным лицам (физическим лицам, организациям, компаниям). Речь о лицах, которые, как считается, были причастны или представляют значительный риск вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Дополнительные лицензионные требования применяются к экспорту, реэкспорту и передаче (внутри страны) предметов, подпадающих под действие EAR, перечисленным организациям, и доступность большинства лицензионных исключений ограничена.

Правительство США определило, что организации в списке MEU представляют собой неприемлемый риск использования или отвлечения технологий для конечного использования в военных целях или военных конечных пользователей в Китае, России или Венесуэле. Изменения в список принимает комитет по проверке конечных пользователей - межведомственный орган, состоящий из представителей министерства торговли, а также министерства обороны, министерства энергетики, Государственного департамента и, при необходимости, министерства финансов США.

Skyrizon стала первой компанией, добавленной в список с момента его составления в конце прошлого года.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и компания DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце ноября сообщили о подаче обновленной совместной заявки в Антимонопольный комитет Украины на покупку «Мотор Сич», уже четвертой с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сич» уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank, сообщает Интерфакс.