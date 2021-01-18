Войти
Военно-промышленный курьер

Из-за китайцев досталось украинской оборонке

633
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило китайскую компанию Skyrizon, инвестировавшую в акции украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», в список «военных конечных пользователей» (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний.

«Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США», - приводится в релизе Минторговли США слова министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).

По его словам, такие меры США послужат предупреждением экспортному сообществу о существенных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая.

Ранее Минторговли указывало, что список MEU - это инструмент, используемый BIS для ограничения экспорта, реэкспорта и передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под действие Правил экспортного контроля (EAR), отдельным лицам (физическим лицам, организациям, компаниям). Речь о лицах, которые, как считается, были причастны или представляют значительный риск вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США. 

Дополнительные лицензионные требования применяются к экспорту, реэкспорту и передаче (внутри страны) предметов, подпадающих под действие EAR, перечисленным организациям, и доступность большинства лицензионных исключений ограничена.

Правительство США определило, что организации в списке MEU представляют собой неприемлемый риск использования или отвлечения технологий для конечного использования в военных целях или военных конечных пользователей в Китае, России или Венесуэле. Изменения в список принимает комитет по проверке конечных пользователей - межведомственный орган, состоящий из представителей министерства торговли, а также министерства обороны, министерства энергетики, Государственного департамента и, при необходимости, министерства финансов США. 

Skyrizon стала первой компанией, добавленной в список с момента его составления в конце прошлого года.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и компания DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце ноября сообщили о подаче обновленной совместной заявки в Антимонопольный комитет Украины на покупку «Мотор Сич», уже четвертой с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сич» уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank, сообщает Интерфакс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Мотор Сич
Похожие новости
18.01.2021
Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сич" Skyrizon в ограничительный перечень MEU
25.11.2015
Как Украина и Китай вытеснили РФ с рынка легких штурмовиков
09.04.2014
Запорожцы не желают разрыва с Россией
13.11.2012
Вертолеты Богуслаева: куда полетит обновленный Ми-8
14.02.2012
Вертикальный взлет
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи