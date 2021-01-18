Фотогалерея: Россия впервые в своей истории вывела на «слоновью прогулку» сразу шесть Ан-124-100 «Руслан»

Россия подняла в небо группу из шести военно-транспортных самолетов Ан-124-100. Такие тренировки позволяют отработать переброску на большие расстояния личного состава воинских подразделений.
Как сообщает Минобороны, совместные полеты Ан-124-100 провели над территорией Брянской области: участие в них приняли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Полеты осуществляли на высоте свыше 4000 метров при общей протяженности маршрута более 600 километров. Средняя скорость крылатых машин составляла 500 километров в час.
Цель тренировки — совершенствование навыков молодых летчиков по переброске на большую дистанцию личного состава воинских подразделений, имеющих штатное вооружение и военную технику.
Ан-124-100
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации
Во время учебной миссии пилоты столкнулись со сложными метеоусловиями, включая осадки, низкую облачность и сильные порывы ветра. Руководил полетами командующий военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Самолеты Ан-124-100
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации
Такие учения иногда называют «слоновьими прогулками». Как правило, подобные эпизоды привлекают повышенное внимание СМИ и обсуждаются в среде любителей авиации. Как можно догадаться, «слоновья прогулка» требует от летчиков и технического персонала высокого уровня подготовки.
Самолеты Ан-124-100
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации
Одну из самых знаменательных тренировок такого рода провели в прошлом году. Тогда американцы вывели на «слоновью прогулку» сразу 50 истребителей F-35.
Самолеты Ан-124-100
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации
Знаменательное событие с участием другого американского истребителя пятого поколения — F-22 — состоялось в 2019-м. Тогда американские военные подготовили к взлету 24 истребителя F-22, самолет ДРЛО E-3 Sentry и военно-транспортный C-17 Globemaster III.
Ан-124-100
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации
Уникальные кадры одновременного полета шести «Русланов» Ан-124-100 / ©Министерство обороны Российской Федерации
Сейчас в России создают принципиально новый военно-транспортный самолет, получивший обозначение «Слон». В прошлом году стало известно о проведении испытаний модели этого летательного аппарата. Предполагается, что в будущем машина заменит устаревающий Ан-124. Его проектная максимальная нагрузка составляет 180 тонн.
Предполагается, что новый самолет получит четыре авиадвигателя ПД-35. Стоит сказать, что этот двигатель может лечь в основу силовой установки перспективного пассажирского ШФДМС, который Россия создает совместно с Китаем.