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Фотогалерея: Россия впервые в своей истории вывела на «слоновью прогулку» сразу шесть Ан-124-100 «Руслан»

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Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" из состава 566-го военно-транспортного Краснознаменного авиационного полка 12-й военно-транспортной авиационной Мгинской Краснознамённой дивизии Командования военно-транспортной авиации ВКС Р
Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" из состава 566-го военно-транспортного Краснознаменного авиационного полка 12-й военно-транспортной авиационной Мгинской Краснознамённой дивизии Командования военно-транспортной авиации ВКС России перед взлетом с аэродрома Сеща (Брянская область), 15.01.2021.
Источник изображения: Вадим Савицкий и Константин Емченко / Министерство обороны Российской Федерации

Россия подняла в небо группу из шести военно-транспортных самолетов Ан-124-100. Такие тренировки позволяют отработать переброску на большие расстояния личного состава воинских подразделений.

Как сообщает Минобороны, совместные полеты Ан-124-100 провели над территорией Брянской области: участие в них приняли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Полеты осуществляли на высоте свыше 4000 метров при общей протяженности маршрута более 600 километров. Средняя скорость крылатых машин составляла 500 километров в час.

Цель тренировки — совершенствование навыков молодых летчиков по переброске на большую дистанцию личного состава воинских подразделений, имеющих штатное вооружение и военную технику.

Ан-124-100

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Во время учебной миссии пилоты столкнулись со сложными метеоусловиями, включая осадки, низкую облачность и сильные порывы ветра. Руководил полетами командующий военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Самолеты Ан-124-100

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Такие учения иногда называют «слоновьими прогулками». Как правило, подобные эпизоды привлекают повышенное внимание СМИ и обсуждаются в среде любителей авиации. Как можно догадаться, «слоновья прогулка» требует от летчиков и технического персонала высокого уровня подготовки.

Самолеты Ан-124-100

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Одну из самых знаменательных тренировок такого рода провели в прошлом году. Тогда американцы вывели на «слоновью прогулку» сразу 50 истребителей F-35.

Самолеты Ан-124-100

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Знаменательное событие с участием другого американского истребителя пятого поколения — F-22 — состоялось в 2019-м. Тогда американские военные подготовили к взлету 24 истребителя F-22, самолет ДРЛО E-3 Sentry и военно-транспортный C-17 Globemaster III.

Ан-124-100

Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации


Военно-транспортный самолет Ан-124 совершил первый полет 24 декабря 1982 года. На сегодня это один из крупнейших и наиболее грузоподъемных грузовых самолетов в мире. С 1984 по 2004 год построили 55 таких машин.

Уникальные кадры одновременного полета шести «Русланов» Ан-124-100 / ©Министерство обороны Российской Федерации

Сейчас в России создают принципиально новый военно-транспортный самолет, получивший обозначение «Слон». В прошлом году стало известно о проведении испытаний модели этого летательного аппарата. Предполагается, что в будущем машина заменит устаревающий Ан-124. Его проектная максимальная нагрузка составляет 180 тонн.

Предполагается, что новый самолет получит четыре авиадвигателя ПД-35. Стоит сказать, что этот двигатель может лечь в основу силовой установки перспективного пассажирского ШФДМС, который Россия создает совместно с Китаем.

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