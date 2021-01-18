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Интерфакс-АВН

Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе

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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: mk.ru

Баку. 16 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи были обсуждены турецко-азербайджанские отношения и региональные события", - написал Эрдоган в своем аккаунте в Telegram.

Турецкий лидер отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которой Азербайджан добился в результате большой борьбы за правое дело, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.

"Вклад и поддержка Азербайджана Турцией и в этот новый период продлится до конца", - указал Эрдоган.

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Страны
Азербайджан
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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