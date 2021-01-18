Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе

Баку. 16 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи были обсуждены турецко-азербайджанские отношения и региональные события", - написал Эрдоган в своем аккаунте в Telegram.

Турецкий лидер отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которой Азербайджан добился в результате большой борьбы за правое дело, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.

"Вклад и поддержка Азербайджана Турцией и в этот новый период продлится до конца", - указал Эрдоган.