«Зона досягаемости»: эксперт дал советы по борьбе с авианосцами

Раскрыт способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

Военный эксперт Константин Сивков считает, что российские ВС могут обезвредить американский авианосец, если учтут его характеристики. Кроме того, можно создать "минную угрозу" для авианосной группы вероятного противника, полагает Сивков.

Военная активность США и их союзников по НАТО у российских границ указывает на подготовку к войне с Россией, уверен заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В своей статье, опубликованной в "Военно-промышленном курьере" он выразил мнение, что страны НАТО превосходят Россию силах и средствах. В связи с этим, Сивков считает, что в случае конфликта российским Вооруженным силам, в частности, ВМФ придется обороняться. В настоящее время, полагает эксперт, флоту важно решать комплекс задач, которые направлены на защиту акватории океанов и морей, прилегающих к побережью России.

Вместе с тем он выразил мнение, что сейчас складывается ситуация, при которой наш слабый, по мнению Сивкова, флот может столкнутся с более сильным противником.

"Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство. А при сохранении существующих тенденций в темпах наращивания корабельного состава, оснащения вооружением и военной техникой уже в недалеком будущем и китайский флот получит над нами значительное превосходство", - написал он.

При этом, по мнению военного специалиста, для России сейчас актуален опыт построения стратегической обороны российского флота на Балтике во время Первой мировой войны. Кроме того, может пригодится и опыт Турции в аналогичный период.

Вместе с тем Сивков считает, что и слабый флот может быт успешен в бою, если военные опираются на мощную систему оборонительных позиций в островных зонах и узкостях.

В то же время Сивков напомнил о появлении береговых ракетных комплексов. В качестве примера он привел "Калибр" и "Оникс". Они способны стрелять на расстояние, сопоставимое с расстоянием боевого применения палубной авиации. Таким образом эти системы могут поразить цель примерно в 300 км. Вместе с тем Сивков напомнил и о гиперзвуковом "Цирконе". Дальность стрельбы этого отечественного оружия составляет до 1 тыс. км.

Что касается возможностей американских ВС, эксперт отметил, что палубная авиация может работать по целям, которые находятся не более чем в 700 км от авианосца.

В связи с этим, специалист полагает, что для удара по российским объектам, которые располагаются в глубине территории страны, военным США придется приблизится к побережью на примерно 450-500 км. Таким образом, полагает Сивков, авианосец США может оказаться в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности.

"Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой - ликвидирует главное преимущество палубной авиации - независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены", - указал на возможный план действий Сивков.

Помимо этого, по его мнению, можно также использовать и широкополосные мины. Для более эффективного решения задач обороны их следовало бы установит глубоководных районах. По словам Сивкова, таким образом можно создать «минную угрозу», если расположить их на глубине до 5 тыс. м в местах действия авианосцев.

Ранее на повышение активности США и их союзников по НАТО указывал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. В интервью «Российской газете» он отметил, что западные страны ведут «агрессивную риторику» по отношению к России. При этом они не обращают внимания на попытки Москвы провести взаимный отвод районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО.

Вместе с тем он отметил, что в 2020 году авиация и военно-морские силы Североатлантического альянса повысили свою активность. В связи с этим, по словам Фомина, все чаще возникали ситуации, «способные привести к серьезным инцидентам». Конфликты удалось предотвратить, заверил он, только благодаря профессионализму российских военных.

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US Navy

Светлана Кравчук