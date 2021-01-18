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Интерфакс-АВН

Системы ПВО С-400 отработали отражение авиаудара в Ленинградской области

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Учения с боевыми расчётами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению авиаудара условного противника прошли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в субботу.

"Сегодня в Ленинградской области в рамках проверки боевой готовности зенитный ракетный полк, оснащённый системой С-400 "Триумф", выполнил электронные пуски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено отработке действий расчетов при выполнении задач отражения массированного ракетного авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков зенитных управляемых ракет.

"В ходе проверки боевые расчеты полка совершили марш в заданный район преодолевая участки пересеченной местности и отражая нападение условных разведывательно-диверсионных групп, где осуществили и развертывание в боевое положение специальной техники командного пункта и зенитных ракетных дивизионов, произвели маскировку позиций, а также заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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